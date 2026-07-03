Coletta racconta perché ha detto no a Chi l’ha visto?: «Era il programma che avevo nel cuore»

Stefano Coletta con Federica Sciarelli

Giampaolo Rossi conferma di avergli proposto la conduzione, ma Stefano Coletta rinuncia

Il retroscena era già emerso nei giorni scorsi, ma ora arriva la conferma ufficiale della Rai. Durante la presentazione dei palinsesti 2026/2027, l’amministratore delegato Giampaolo Rossi ha confermato di aver proposto a Stefano Coletta la conduzione di “Chi l’ha visto?” dopo l’addio di Federica Sciarelli. È stato però lo stesso Coletta a spiegare pubblicamente perché ha scelto di rinunciare, definendo il programma “quello che mi è rimasto più nel cuore”.

«L’ho chiesto io a Stefano»

A confermare il retroscena è stato lo stesso amministratore delegato della Rai.

«L’ho chiesto io a Stefano», ha dichiarato Giampaolo Rossi rispondendo alle domande dei giornalisti sulla successione di Federica Sciarelli.

La rivelazione è arrivata durante la conferenza stampa dei nuovi palinsesti, dove è stato affrontato uno dei temi più discussi della prossima stagione televisiva.

Coletta: «L’ho desiderato, ma è giusto continuare a fare il mio lavoro»

Stefano Coletta ha spiegato di aver preso in seria considerazione l’ipotesi.

«La questione nasce nella dialettica tra me e l’amministratore delegato e solo perché per dieci anni ho scritto quel programma e l’ho rilanciato insieme a Federica Sciarelli. “Chi l’ha visto?” è il programma che mi è rimasto più nel cuore», ha raccontato.

Poi la decisione.

«Desideravo farlo, ma credo che ognuno, in età tardiva, debba continuare a fare il suo. È un grande dispiacere, però ho contezza di me e della mia storia», ha spiegato.

Coletta ha anche rivolto un pensiero alla storica conduttrice.

«Sciarelli è una donna straordinaria. È molto complicato sostituirla. Chissà che non possa fare un colpo di testa e tornare», ha aggiunto.

Il successore non è stato ancora scelto

La Rai, intanto, conferma che il nome del nuovo conduttore o della nuova conduttrice non è ancora stato individuato.

«Stiamo valutando tanti dati e profili che si devono incrociare. È ancora prematuro e non abbiamo un nome, altrimenti l’avremmo presentato», ha spiegato Giampaolo Rossi.

L’amministratore delegato ha ribadito che il lavoro di selezione prosegue con grande attenzione.

«”Chi l’ha visto?” è un brand storico e fondamentale per il palinsesto Rai. Federica Sciarelli ha lasciato un’impronta fortissima, quindi dobbiamo lavorare con grande cura», ha sottolineato.

«Non potrà essere una copia di Sciarelli»

Anche Coletta ha espresso la propria opinione sul futuro della trasmissione.

Secondo il direttore del Coordinamento Generi della Rai, chi prenderà il posto di Federica Sciarelli dovrà trovare una propria identità.

«Credo che verrà scelta la strada di conduzione più autentica, ma non potrà essere in continuità con Sciarelli, che è unica», ha dichiarato.

Parole che sembrano escludere l’idea di una semplice sostituzione nel segno della continuità.

L’omaggio a Federica Sciarelli

Nel corso della presentazione dei palinsesti, Giampaolo Rossi ha voluto dedicare un ringraziamento pubblico alla giornalista.

«È doveroso per me rendere omaggio a Federica Sciarelli dopo 18 anni al Tg3 e 22 anni alla conduzione di “Chi l’ha visto?”, programma al quale si è dedicata con passione, maestria e dedizione», ha affermato.

L’amministratore delegato ha infine lasciato aperta la porta a una futura collaborazione.

«Ci mancherà, ma confidiamo di continuare a lavorare con lei su nuovi progetti», ha concluso.

Per il momento, dunque, il futuro dello storico programma di Rai 3 resta ancora tutto da scrivere, mentre la ricerca del volto chiamato a raccogliere l’eredità di Federica Sciarelli continua.