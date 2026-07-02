Temptation Island, il tentatore Andrea spiazza tutti: «Sara si è staccata da Gabriele»

Gabriele e Sara

L’indiscrezione nell’intervista rilasciata da Andrea Turino a Gabriele Parpiglia

Il percorso di Sara Palumbieri e Gabriele Govoni a Temptation Island continua a monopolizzare l’attenzione del pubblico, ma questa volta a far discutere sono alcune dichiarazioni rilasciate dal tentatore Andrea Turino nel corso di un’intervista pubblicata dal giornalista Gabriele Parpiglia sulla sua newsletter.

Le parole di Turino alimentano le indiscrezioni sul possibile epilogo della coppia e arrivano dopo una delle puntate più tese dell’edizione, caratterizzata dalla reazione di Gabriele davanti ai filmati che mostravano la crescente sintonia tra la fidanzata e il tentatore.

‘Sono contento di essere riuscito a liberare Sara’

È stato Gabriele Parpiglia, amico di lunga data di Andrea Turino, a raccogliere le dichiarazioni che stanno facendo discutere i fan del programma.

Nel corso dell’intervista, il tentatore ha raccontato il rapporto nato con Sara all’interno del villaggio e non ha nascosto il proprio punto di vista sulla relazione tra la ragazza e Gabriele.

«Sono contento di essere riuscito a liberare Sara e a far scoppiare questa coppia piena di malessere», ha dichiarato.

Secondo Turino, infatti, la giovane avrebbe vissuto un periodo di forte sofferenza durante la relazione.

«Era una ragazza che si era spenta»

Nell’intervista pubblicata da Parpiglia, Andrea Turino ha spiegato di aver percepito fin dai primi giorni il disagio di Sara.

«Lei stava andando in anoressia: pesava 53 chili, stava malissimo. Era passiva, piangeva, era anestetizzata nel suo dolore», ha raccontato.

Il tentatore ha aggiunto di essersi avvicinato alla concorrente soprattutto sul piano umano.

«Mi sono affezionato subito perché mi ha detto cose bellissime che non percepiva da tanto tempo. Ho avvertito questa sua non vita. Da Sara ho percepito una richiesta di aiuto indiretta. Era una ragazza che si era spenta. E forse oggi vede la luce», ha spiegato.

Si tratta di dichiarazioni che riflettono il punto di vista di Andrea Turino e che non costituiscono accertamenti medici o valutazioni ufficiali sulle condizioni di salute della concorrente.

«Sara si è staccata da Gabriele»

Tra i passaggi che stanno facendo più discutere c’è quello relativo al destino della coppia dopo il programma.

Secondo quanto riferito da Andrea Turino nell’intervista concessa a Parpiglia, la storia tra Sara e Gabriele sarebbe ormai terminata.

«Sara si è staccata da Gabriele. L’unica cosa che potrebbe vederli uniti è una causa legale che hanno intentato insieme», ha dichiarato.

Il riferimento è alla vicenda della diffusione online di alcuni video privati della coppia, per la quale entrambi avrebbero deciso di rivolgersi alle vie legali.

Al momento, tuttavia, non ci sono conferme ufficiali sull’esito del percorso della coppia nel reality, che sarà raccontato nelle prossime puntate.

Il sostegno dopo la vicenda dei video privati

Andrea Turino ha parlato anche del periodo successivo alla diffusione dei filmati intimi, spiegando di essere rimasto vicino a Sara.

«Dopo che sono usciti quei video ho visto che era veramente distrutta e depressa. Le sono stato molto vicino, la chiamavo sempre. Siamo stati ore al telefono. Le voglio bene perché è una ragazza che ha bisogno di aiuto», ha raccontato.

Ha inoltre lasciato aperta la possibilità di approfondire il rapporto nato durante il programma.

«Mi sono veramente affezionato a lei. Ho voglia di conoscerla, se lei se la sentirà di farlo. Non sono innamorato, c’è molto affetto. Poi da cosa nasce cosa, non mi precludo niente», ha concluso.

L’attesa per il falò finale

Le dichiarazioni pubblicate da Gabriele Parpiglia arrivano dopo la puntata in cui Gabriele Govoni ha perso il controllo vedendo alcuni filmati della fidanzata insieme al tentatore, tentando di raggiungere il villaggio delle fidanzate prima di essere fermato dalla produzione.

Ora l’attenzione dei telespettatori è tutta rivolta alle prossime puntate di Temptation Island, che dovranno chiarire se le indiscrezioni rilanciate da Parpiglia e le parole di Andrea Turino troveranno conferma nel falò finale oppure se il viaggio nei sentimenti riserverà ancora nuovi colpi di scena.