Trovata morta Miss Grand Orlando 2025: il drammatico destino di Skarlent Rodríguez e del fidanzato dopo il terremoto

Skarlent Rodríguez e il fidanzato tra le vittime del terremoto in Venezuela

La modella venezuelana era scomparsa insieme al compagno José Castro dopo il violento sisma

Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche di Skarlent Rodríguez, modella venezuelana e Miss Grand Orlando 2025, scomparsa insieme al fidanzato José Castro dopo il violento terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno. Dopo giorni di speranza, le famiglie hanno confermato il ritrovamento dei loro corpi, rimasti sepolti sotto le macerie del palazzo crollato in cui vivevano.

La coppia è stata trovata uno accanto all’altro, particolare che ha profondamente colpito parenti, amici e migliaia di persone che avevano seguito con apprensione le operazioni di ricerca.

Il ritrovamento dopo giorni di ricerche

La conferma è arrivata attraverso una nota diffusa dalle famiglie sulla pagina GoFundMe creata per sostenere le spese funerarie.

«Purtroppo sono stati trovati entrambi morti… uno accanto all’altro, insieme fino alla fine», hanno scritto i familiari, ringraziando tutti coloro che hanno partecipato alle ricerche e condiviso gli appelli durante i giorni della loro scomparsa.

Secondo quanto riferito dai media venezuelani, tra cui La Patilla, Skarlent Rodríguez e José Castro sarebbero rimasti intrappolati sotto le macerie quando l’edificio in cui si trovavano è crollato a causa delle forti scosse che hanno interessato la zona costiera di Catia La Mar, nello stato di La Guaira, una delle aree più colpite dal sisma.

Una tragedia che ha colpito un’intera famiglia

Il terremoto non ha spezzato soltanto la vita della giovane coppia.

Le famiglie hanno infatti reso noto che anche diversi parenti di José Castro hanno perso la vita nella stessa tragedia, tra cui il padre, la nonna, uno zio e una zia.

Una perdita che ha reso ancora più drammatiche le conseguenze del disastro naturale, lasciando i familiari ad affrontare un dolore immenso e, allo stesso tempo, le difficoltà economiche legate alle operazioni di recupero e ai funerali.

Per questo motivo è stata avviata una raccolta fondi destinata a coprire le spese della sepoltura.

Chi era Skarlent Rodríguez

A soli 23 anni, Skarlent Rodríguez era riuscita a farsi conoscere nel mondo della moda e dei concorsi di bellezza.

Originaria del Venezuela, viveva negli Stati Uniti, dove aveva costruito la propria carriera come modella. Negli ultimi mesi aveva conquistato il titolo di Miss Grand Orlando 2025, diventando uno dei volti emergenti del circuito Miss Grand.

Aveva inoltre collaborato come testimonial anche con Monster Energy, affiancando l’attività di modella alle numerose apparizioni pubbliche.

Il ricordo di Miss Grand Florida

Dopo la conferma della sua morte, le organizzazioni Miss Grand Orlando, Miss Grand Florida e Miss Grand International hanno dedicato alla giovane un messaggio di cordoglio pubblicato sui social.

Nel ricordo condiviso dagli organizzatori, Skarlent viene descritta come una ragazza capace di lasciare un segno non soltanto per la sua bellezza, ma anche per il modo in cui trattava le persone.

«Sarà ricordata non solo per la sua bellezza e i suoi successi, ma anche per il modo in cui incoraggiava gli altri e si comportava sempre con dignità e gentilezza», si legge nel messaggio.

Le organizzazioni hanno espresso vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutte le persone colpite dalla tragedia.

Un dolore che ha commosso migliaia di persone

La notizia della morte di Skarlent Rodríguez e José Castro ha rapidamente fatto il giro dei social, dove in tanti hanno condiviso messaggi di cordoglio e fotografie della giovane coppia.

La loro storia, conclusasi tragicamente sotto le macerie del terremoto, ha colpito profondamente il mondo dei concorsi di bellezza e della moda, ma anche migliaia di utenti che avevano seguito con speranza i giorni delle ricerche.

Il ritrovamento dei due fidanzati fianco a fianco, così come raccontato dalle famiglie, è diventato il simbolo di una tragedia che continua a lasciare il Venezuela alle prese con il dolore e le conseguenze del devastante sisma.