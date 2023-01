Maurizio Costanzo, stoccata a Chiara Ferragni sul cachet in beneficenza a Sanremo 2023

Aprirà e chiuderà Sanremo 2023. Chiara Ferragni è sta la prima co conduttrice ed essere annunciata da Amadeus per la settantatreesima edizione del Festival della canzone italiana ed è sicuramente la più attesa.

Maurizio Costanzo sul compenso in beneficenza di Chiara Ferragni: ‘Per giustificare la presenza a Sanremo’

I riflettori saranno puntati tutti su di lei… Dall’outfit scelto al momento di scendere le scale dell’Ariston fino ad ogni sillaba pronunciata. La fashion blogger da oltre 28 milioni di follower ha annunciato che devolverà il sua cachet in beneficenza a favore di un’associazione che si occupa di donne vittime di violenza. Sulla questione si è espresso Maurizio Costanzo al settimanale Chi. Le sue esternazioni sono destinate a far discutere.

“Indubbiamente è una battaglia giusta, giustissima. E serve anche a risolvere il problema vero della Ferragni, e cioè che deve trovare un modo per giustificare la sua presenza a Sanremo. E questo è un modo elegante per farlo…“

Chiara Ferragni co conduttrice della prima e dell’ultima serata del Festival di Sanremo

Al momento Chiara Ferragni non ha replicato e probabilmente eviterà di tornare sull’argomento. Non è da escludere che lo faccia Fedez. Oltre la fashion blogger saliranno sul palco dell’Ariston come conduttrici Francesca Fagnani, Chiara Francini e Paola Egonu. Sanremo 2023 prenderà il via martedì 7 febbraio e si concluderà sabato 11 febbraio.