Maurizio Costanzo, il legale ha raccontato l’ultimo incontro: ‘Preoccupato per Maria De Filippi’

“Chi mi preoccupa è Maria“. Giorgio Assumma, avvocato e migliore amico di Maurizio Costanzo, ha raccontato l’ultimo incontro in clinica con il conduttore televisiva ed ha rivelato un particolare sulla moglie che ha fatto allarmare i fan in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo.

Giorgio Assumma l’incontro in clinica con Maurizio Costanzo: ‘Non ce l’ha fatta a finire l’Ave Maria’

Il legale ha spiegato di essere giunto al capezzale di Costanzo quando il suo quadro clinico era precipitato. “Era cosciente e la figlia, Camilla, le aveva chiesto di recitare l’Ave Maria insieme. Dopo poco ha detto che non ce la faceva e le ha chiesto di pregare per lui”. Giorgio Assumma ha riferito di essere preoccupato per Maria De Filippi sottolineando che avrà bisogno di tanto amore e affetto perché il suo distacco è solo apparente e che nasconde una profonda emotività. “L’ho compreso quando l’ho vista soffrire per la morte dei genitori” – ha spiegato l’avvocato.

Maurizio Costanzo

‘Maria De Filippi avrà bisogno di tanto amore per colmare il vuoto che sente, nessuna problema di eredità’

“Può sempre contare sul sostegno del figlio Gabriele e sulla valvola di sfogo del lavoro, ma avrà bisogno di tanto amore da parte di noi amici per colmare, nei limiti del possibile, il vuoto che sente“ – ha aggiunto l’avvocato che ha precisato che non c’è alcun problema legato all’eredità in quanto c’è piena sintonia fra di loro e che Maria De Filippi è sorpresa e addolorata per le voci diffuse in questi giorni in un momento di grande dolore. “Stime false e del tutto inconferenti con la realtà dei fatti. La valutazione fatta del patrimonio è immaginifica”.