Ballando con le stelle: signora Coriandoli nel cast, maxi offerta a Cruciani per sfidare Selvaggia Lucarelli: la risposta

Maurizio Ferrini primo concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle 2025

Maurizio Ferrini è il primo concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle 2025. L’annuncio è arrivato direttamente dalla pagina Instagram del programma di Rai1, condotto da Milly Carlucci. L’attore, noto per il suo iconico personaggio de La Signora Coriandoli, ha confermato con un video ironico la sua partecipazione: “La mia amica Milly mi ha voluto a Ballando con le Stelle, ma non so se sono all’altezza…”.

Il personaggio della Signora Coriandoli

Maurizio Ferrini, attore, comico e produttore televisivo, è conosciuto al grande pubblico per aver interpretato per anni La Signora Coriandoli. Personaggio storico della TV italiana, è stato ospite fisso di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Il suo ritorno in prima serata sulla Rai promette di portare un tocco di nostalgia e ironia a uno show già molto amato.

Ferrini ha commentato l’annuncio in modo teatrale: «C’è un ballerino che mi farà da maestro che è uno spettacolo per gli occhi, ma non lo dite a nessuno…».

Chi ci sarà nel cast di Ballando con le Stelle 2025?

Sebbene la lista ufficiale dei concorrenti di Ballando con le stelle non sia ancora stata pubblicata, le voci sui prossimi partecipanti si rincorrono. Tra i nomi più probabili ci sono Andrea Delogu, Francesca Fialdini e persino Giuseppe Cruciani.

Cruciani ha rifiutato Ballando con le Stelle

Secondo quanto riportato da MOW, la Rai avrebbe offerto a Cruciani un cachet a sei zeri per partecipare e confrontarsi in diretta con Selvaggia Lucarelli. Il giornalista, però, avrebbe rifiutato l’offerta, preferendo non alimentare un confronto che va avanti da anni, anche fuori dallo studio televisivo.

Quando inizia Ballando con le Stelle 2025?

La nuova edizione partirà a settembre 2025 su Rai1 in prima serata. Milly Carlucci è già al lavoro per completare il cast, che si preannuncia ricco di sorprese e personaggi iconici.