Ballando con le Stelle 2025: perché Barbara D’Urso è fuori, colpi Chanel Totti e Fognini

Barbara d'Urso in occasione dekl'ospitata a Ballando con le stelle

Barbara D’Urso esclusa da Ballando 2025? Cosa è successo davvero

Sembrava ormai certa la sua partecipazione, ma alla fine Barbara D’Urso non sarà nel cast di Ballando con le Stelle 2025. Una clamorosa esclusione, non dovuta a questioni economiche come si vociferava inizialmente, bensì a una rottura nei rapporti con la Rai dopo lo stop della sua conduzione di Surprise, il format previsto per i venerdì sera di gennaio.

Secondo quanto riportato da Affari Italiani, la trattativa si sarebbe interrotta bruscamente: “le parti non si sono più incontrate ed il discorso si è interrotto”. L’ex volto Mediaset – già ballerina per una notte lo scorso anno – resterà quindi lontana dalla pista più popolare della televisione pubblica a meno di clamorosi colpi di scena.

Chi sono i concorrenti probabili della prossima edizione?

In attesa dell’ufficialità da parte della Rai, i nomi più papabili per il cast della 20ª edizione del dancing show condotto da Milly Carlucci sono numerosi e variegati. Alcuni sembrano già con il contratto in mano – Andrea Delogu – altri in fase avanzata di trattativa:

Francesca Fialdini

Martina Colombari

Piero Marrazzo

Nancy Brilli

Marcella Bella

Flavio Insinna

Andrea Delogu (già data per certa)

(già data per certa) Anna Safroncik

Eleonora Pedron

Pierluigi Pardo

Rosa Chemical (in forse)

A spiccare tra i volti nuovi è però Chanel Totti, figlia di Francesco e Ilary Blasi, che potrebbe debuttare proprio nel talent show di Rai 1. A soli 18 anni (li compirà a breve), la giovane Totti è considerata un nome “forte” in grado di attirare l’attenzione dei media.

Altro nome che infiamma le indiscrezioni è quello di Fabio Fognini, ex tennista da poco ritirato, che si metterebbe per la prima volta alla prova davanti alle telecamere.

Quando parte la nuova edizione?

La ventesima edizione di Ballando con le Stelle debutterà sabato 27 settembre 2025, in prima serata su Rai 1. Milly Carlucci è già all’opera da settimane per costruire un cast celebrativo all’altezza dell’anniversario.

Confermata in blocco la giuria storica del programma, così come la presenza di una ballerina per una notte: tra i nomi in lizza, quello di Belen Rodriguez, ormai veterana del piccolo schermo.

Il ruolo simbolico di Chanel Totti

L’eventuale partecipazione di Chanel Totti avrebbe un valore generazionale e mediatico non indifferente. La figlia di due icone della TV e dello sport si trova ora a un bivio: farsi conoscere per sé stessa o restare un “nome d’ombra” sotto il peso della fama altrui.

Come già accaduto a Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento) o a Lorenzo Tano (figlio di Rocco Siffredi), Ballando con le Stelle potrebbe rappresentare per Chanel una vetrina decisiva.

Perché l’esclusione di Barbara d’Urso fa rumore

Il pubblico si aspettava un ritorno in grande stile per la “Carmelita nazionale”, soprattutto dopo la burrascosa uscita da Mediaset. L’assenza di Barbara D’Urso dal programma potrebbe quindi indicare un allontanamento duraturo dalla TV generalista, a meno di colpi di scena nei palinsesti Rai o su altri canali.

Una situazione che conferma quanto incerto e complesso sia oggi il destino televisivo della conduttrice 68enne, ancora amata ma difficile da collocare nei nuovi equilibri della TV pubblica.