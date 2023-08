Maurizio Mannoni dice addio a Linea Notte dopo 15 anni con una stoccata alla Rai

Dopo 15 anni non tornerà alla conduzione di Linea Notte. Maurizio Mannoni ha confermato l’addio affidando ai social il suo sfogo con un post: “Cari amici, non che la notizia sia di particolare interesse, me ne rendo conto… ma dal momento che molte persone si domandano se tornerò alla conduzione di Linea Notte, ebbene la risposta purtroppo è no. La Rai non ha trovato il modo di farmi fare un’ultima stagione“.

Maurizio Mannoni su Twitter: ‘La Rai non ha trovato il modo di farmi fare un’ultima stagione’

Va in pensione con una certa amarezza storico giornalista della tv di Stato che affida a Twitter (X) il motivo del suo rammarico. Un mese fa il conduttore di Linea Notte su Rai 3 aveva concluso la sua esperienza salutando il suo pubblico così:

“È stato bello percorrere questa lunga strada, lunghissima, assieme… Magari qualcosa succederà o forse nulla. Su questo francamente non so cosa dirvi ” – ha chiosato Mannoni, altro protagonista di Rai 3 che lascia nell’anno della grande rivoluzione. Quest’anno non avrebbe ritrovato Bianca Berlinguer con la quale non erano mancate scintille per alcuni ‘sforamenti’ di Cartabianca.

Il giornalista spezzino in pensione nell’anno della rivoluzione a Rai 3

E adesso qualcosa da dire lo ha trovato. Lanciato da Sandro Curzi, Maurizio Mannoni , classe 1957 originario di La Spezia, ha lavorato per anni al Tg 3 e curato diversi programmi di informazione e di approfondimento giornalistico fra cui Ultimo minuto e Primo piano e Un giorno per sempre.