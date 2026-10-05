Italia-Turchia 3-1, le pagelle: Vergara e Doumbia sugli scudi, l’attacco c’è con Scamacca e Pio Esposito

Il gran gol di Scamacca

Scamacca apre, Calafiori e Pio Esposito firmano la vittoria

L’Italia supera 3-1 la Turchia nella quarta giornata di Nations League e consolida il secondo posto nel gruppo alle spalle della Francia. Una vittoria importante per gli Azzurri, arrivata nonostante i nove cambi effettuati da Mancini rispetto alla precedente gara e costruita attraverso una prestazione in crescita soprattutto nella ripresa.

La Turchia parte con maggiore aggressività e prova a sorprendere Donnarumma dalla distanza, ma l’Italia prende progressivamente il controllo. Al 26′ arriva il vantaggio: Di Lorenzo mette in mezzo e Scamacca, dopo un rimpallo, trova la conclusione vincente per il suo secondo gol in Nazionale.

Gli Azzurri gestiscono senza correre particolari rischi fino all’intervallo, ma nella ripresa la Turchia alza il ritmo. Al 16′ Simsir approfitta di una lettura non perfetta della difesa italiana e firma il pareggio. La risposta è immediata: quattro minuti più tardi Calafiori, entrato dalla panchina, riporta avanti gli Azzurri sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla destra. I turchi protestano per una presunta spinta, ma Marciniak convalida.

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Nel finale Donnarumma è decisivo sulla conclusione di Ozcan, poi arriva il 3-1. Doumbia affonda sulla destra, Romano rifinisce e Pio Esposito non sbaglia, firmando il suo settimo gol in 13 partite.

L’Italia sale a sette punti, consolida il secondo posto e soprattutto evita matematicamente la retrocessione in Lega B. Ora gli Azzurri torneranno in campo il 12 novembre contro la Francia a Milano, prima della chiusura del girone in Belgio il 15 novembre. Per la Turchia è invece la quarta sconfitta consecutiva, con Montella sempre più in bilico.

Resta un pizzico di delusione per il mancato ingresso di Espinal, che non ha avuto spazio neppure nel finale.

Le pagelle dell’Italia: Calafiori lascia subito il segno, Romano si riscatta

Donnarumma 7

Ancora una volta una garanzia. Non deve compiere interventi particolarmente complicati per gran parte della partita, ma nel finale tira fuori dal repertorio una parata decisiva sulla conclusione di prima intenzione di Ozcan. Una risposta da capitano nel momento in cui la Turchia prova a riaprire la partita.

Di Lorenzo 6

Spinge con maggiore continuità nel primo tempo e soprattutto mette sulla testa e sui piedi di Scamacca il pallone che porta al vantaggio azzurro. Esce al 10′ della ripresa per lasciare spazio a Kayode.

Kayode 6,5

Entra con personalità e dà maggiore dinamismo alla fascia destra. Più brillante nella fase di spinta rispetto al compagno che aveva sostituito, contribuisce a mantenere alto il baricentro degli Azzurri.

Mancini 6,5

Partita ordinata, con qualche difficoltà quando la Turchia aumenta il ritmo nella ripresa. Nel complesso tiene bene la linea difensiva e non concede occasioni clamorose agli avversari.

Bastoni 6,5

Solido e attento. Gestisce bene diverse situazioni in uscita e prova a dare qualità alla costruzione dal basso. Anche lui soffre qualcosa quando i turchi aumentano la pressione, ma senza andare in affanno.

Ruggeri 6

Prestazione diligente sulla fascia sinistra. Partecipa alla manovra ma senza riuscire a incidere con continuità. Ammonito, viene sostituito al 10′ della ripresa.

Calafiori 7

Il suo ingresso cambia subito qualcosa. Venti minuti dopo il suo ingresso trova il gol del 2-1, facendosi trovare pronto sugli sviluppi della punizione dalla destra. La Turchia protesta per una presunta spinta, ma Marciniak convalida. Oltre alla rete, porta maggiore energia alla manovra.

Barella 6

Non è la sua serata più brillante. Garantisce equilibrio e corsa, ma resta più defilato rispetto alle sue abituali prestazioni. Mancini lo richiama in panchina al 25′ della ripresa.

Romano 6,5

Una risposta importante dopo gli errori commessi contro il Belgio. Gioca con maggiore sicurezza, partecipa alla costruzione e nel finale serve a Pio Esposito l’assist per il definitivo 3-1. Una prestazione in crescita.

Doumbia 7

Tra le note più positive della serata. Dà quantità e dinamismo al centrocampo e nel finale si prende la responsabilità di affondare sulla destra nell’azione che porta alla terza rete. È lui ad accendere l’azione del 3-1, con una progressione che spacca la difesa turca.

Vergara 7

Vivace e intraprendente. Cerca spesso di creare superiorità e dà imprevedibilità alla manovra offensiva. Gli manca soltanto il gol, ma la prestazione è convincente. Esce nel finale per lasciare spazio a Frattesi.

Frattesi sv

Troppo poco tempo a disposizione, entra al 39′ della ripresa quando la partita è ormai indirizzata.

Scamacca 7

Il gol che sblocca la partita porta la sua firma. Al 26′ sfrutta il cross di Di Lorenzo e il successivo rimpallo per trovare la conclusione vincente. È la sua seconda rete in Nazionale. Pericoloso anche prima del gol, quando aveva sfiorato il vantaggio con una conclusione terminata alta.

Pio Esposito 7

Ancora una volta lascia il segno. Entra al 10′ della ripresa e al 42′ firma il 3-1, sfruttando il pallone servito da Romano. È il suo settimo gol in 13 partite, un dato che conferma il peso crescente dell’attaccante nella Nazionale.

Maldini 5,5

La nota meno positiva del reparto offensivo. Si muove molto ma fatica a trovare spazi e a incidere negli ultimi metri. Rimane troppo spesso ai margini della manovra e non riesce a lasciare il segno.

Mancini 7

Nove cambi rispetto alla formazione che aveva affrontato la Francia, ma la squadra risponde bene. Le sostituzioni incidono sulla partita: Calafiori entra e segna, Pio Esposito entra e segna, mentre Kayode garantisce nuova energia sulla fascia. Una gestione efficace anche nella reazione immediata al pareggio turco.