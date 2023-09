Michael Gambon è morto, addio a Silente di Harry Potter

Sir Michael Gambon, versatile attore britannico divenuto noto al grande pubblico globale per aver interpretato il personaggio di Silente (il professor Albus Dumbledore in lingua originale) nella saga cinematografica di Harry Potter, ma popolare anche prima nel Regno Unito, si è spento all’età di 82 anni in ospedale, dove era stato ricoverato per una polmonite, come annunciato dalla sua famiglia.

“Il nostro amato marito e padre è spirato pacificamente” – hanno scritto sua moglie, lady Gambon, e suo figlio Fergus. La carriera di Gambon, divenuto sir Michael dopo il riconoscimento del cavalierato da parte della Regina Elisabetta II fin dal 1998, ha attraversato i decenni e lo ha visto protagonista a teatro – anche come raffinato interprete di Shakespeare -, in varie serie tv e alla radio, oltre che al cinema. In oltre mezzo secolo sulle scene, ha vinto fra l’altro 4 premi Bafta, i cosiddetti Oscar britannici.

Dalla seconda metà degli anni ’60 è diventato un volto riconosciuto della tv inglese, apparendo in numerosi telefillm e serie, come “Investigatore offresi”, “Doppia sentenza”, “Love Story”, “Menace”, “Artù re dei Britanni”, “I misteri di Orson Welles”, “Il brivido dell’imprevisto”, “L’asso della Manica”, “Perfect Strangers”. Oltre cinquanta sono i film a cui ha preso parte, tra i quali “Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante (1989) di Peter Greenaway, “Niente di personale” (1995) di Thaddeus O’Sullivan (1995), “Mary Reilly” (1996) di Stephen Frears, “Oltre il silenzio” (1996), “Intrigo a San Pietroburgo”, “Le ali dell’amore” (1997), “Il mistero di Sleepy Hollow” (1999) di Tim Burton, in cui interpreta Baltus Van Tassel.

Dal 2004 ha sostituito Richard Harris nel ruolo di Albus Silente nella saga cinematografica di Harry Potter e ha interpretato il ruolo in tutti i sei film successivi: “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban”, “Harry Potter e il calice di fuoco”, “Harry Potter e l’Ordine della Fenice”, “Harry Potter e il principe mezzosangue, “Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1”, “Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2”

Dal 2015 ha recitato nella serie televisiva Fortitude, e nello stesso anno è apparso anche nella miniserie televisiva “Il seggio vacante”, tratta dal romanzo di J. K. Rowling. Nel 2016 è tornato al cinema con il film L’esercito di papà di Oliver Parker. Tra i film successivi Il palazzo del Viceré, Vittoria e Abdul, Kingsman – Il cerchio d’oro.