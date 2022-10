Morto Robbie Coltrane, per il mondo era Hagrid di Harry Potter

È morto all’età di 72 anni l’attore Robbie Coltrane, che interpretava Hagrid nei film di Harry Potter. È anche apparso nel poliziesco di ITV Cracker e nei film di James Bond Goldeneye e The World Is Not Enough. Il suo agente, Belinda Wright, ha confermato che l’artista è morto in un ospedale vicino a Falkirk in Scozia.

L’attore si è spento all’età di 72 anni in un ospedale in Scozia

“Ha portato gioia a bambini e adulti in tutto il mondo, un talento unico. Sono orgoglioso di essere stato il suo agente per 40 anni. Mi mancherà. Oltre ad essere un attore meraviglioso, era forense intelligente, brillantemente spiritoso. La sorella Annie Rae, i suoi figli Spencer e Alice e la loro madre Rhona Gemmell. Vorrebbero ringraziare il personale medico del Forth Valley Royal Hospital di Larbert per le cure e la diplomazia”.

In tanti hanno ricordato l’attore appena è stata diffusa la notizia della sua scomparsa. Daniel Radcliffe, star di Harry Potter, ha raccontato alcuni aneddoti . “Ho ricordi particolarmente affettuosi di lui che teneva alto il morale sul prigioniero di Azkaban, quando ci nascondevamo tutti dalla pioggia torrenziale per ore nella capanna di Hagrid e lui raccontava storie e scherzava per tenere alto il morale”.

Daniel Radcliffe: ‘Ho ricordi affettuosi, sul set raccontava storie e scherzava per tenere alto il morale’

Coltrane è stato nominato OBE nella lista dei riconoscimenti di Capodanno 2006 per i suoi servizi al teatro e nel 2011 ha ricevuto il Bafta Scotland Award per l’eccezionale contributo al cinema. Commosso il ricordo, condiviso su Twitter, del collega Stephen Fry che ha lavorato con Coltrane in Alfresco. “Tale profondità, potere e talento: abbastanza divertenti da causare singhiozzi e clacson impotenti mentre giravamo il nostro primo programma televisivo Alfresco. Addio, vecchio mio, ci mancherai terribilmente”.

La carriera dell’attore è iniziata nel 1979 nella serie TV Play for Today, ma è diventato famoso in A Kick Up the Eighties, una serie comica televisiva della BBC interpretata anche da Tracey Ullman, Miriam Margolyes e Rik Mayall. Coltrane ha guadagnato ulteriore fama interpretando lo psicologo criminale Dr Eddie “Fitz” Fitzgerald nella serie ITV Cracker dal 1993 al 1995 e in un episodio speciale di ritorno nel 2006.

Dalla serie comica degli esordi ai successi con Cracker e Harry Potter

Il ruolo gli ha assicurato il premio Bafta come miglior attore per tre anni consecutivi dal 1994 al 1996. La consacrazione è arrivata nella serie di film di Harry Potter poiché ha recitato in tutti e otto i film come Rubeus Hagrid insieme a Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson. É deceduto in seguito ad una grave osteoartrosi che l’ha costretto per due anni sulla sedia a rotelle.