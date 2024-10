Michelle Comi, raccolta fondi su GoFundMe per rifarsi il seno: la cifra record in 24 ore e le reazioni

Sui social spesso la insultano e la criticano per le sue provocazioni ma alla fine è lei a passare all’incasso. Un giorno fa la content creator Michelle Comi aveva promosso via Instagram una raccolta fondi su GoFundMe: “Contribuisci all’aumento del seno della tua principessa”.

Michelle Comi lancia una raccolta fondi su GoFundMe per l’intervento di mastoplastica additiva

Sulla piattaforma leader del donation crowdfunding l’influencer aveva chiamato a raccolta i suoi ammiratori per una finalità ‘benefica’ per se stessa. “Salve sudditi, da tempo ho oramai il desiderio di aumentare di una taglia il mio seno. Donate per contribuire anche voi all’intervento per la vostra sovrana. Vi terrò aggiornati in questo percorso”. Fissato anche l’obiettivo da raggiungere per poter effettuare il desiderato intervento mastoplastica additiva: 15.000 euro.

C’è chi ha ironizzato e chi si è scandalizzato per l’iniziativa della star di OnlyFans. “Dopo 5 ore raggiunta più della metà dell’obiettivo. Ho un sacco di altri sogni nel cassetto da realizzare e sono sicura che grazie a voi ci riuscirò. E se sono felice è anche grazie a voi” – aveva riferito poche ore dopo aver attivato la raccolta fondi su GoFundMe. La donazione più ricca? Ben 3.000 euro da parte di Federico Menconi, imprenditore nel campo dell’odontoiatria.

La raccolta fondi lanciata da Michelle Comi

Raccolti 15000 euro in 24 ore: ‘Ho un sacco di altri sogni nel cassetto da realizzare’

In 24 ore Michelle Comi è riuscita a raccogliere 15005 euro. “Sono lieta di annunciarvi che la raccolta fondi è finita. In un solo giorno siamo riusciti a raggiungere la somma di 15000 euro per la mia mastoplastica additiva. Voglio fare un ringraziamento speciale a tutti gli imprenditori d’Italia senza i quali non sarebbe stato possibile”.

Annuncio che ha inevitabilmente infiammato il dibattito tra chi manifesta sdegno e chi esalta la content creator. “Ha capito tutto. Avrà i suoi modi assurdi ma intanto ci riesce”. Ed ancora: “Vi sta trollando da anni. La adoro”.