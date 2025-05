Milly D’Abbraccio a Belve: ‘Più moderna di Moana e Cicciolina, ora incontro a pagamento’

Milly D'Abbraccio a Belve

L’ex star dell’hard si racconta tra carriera, vita privata e scelte controcorrente nel programma di Francesca Fagnani

‘Moana Pozzi è stata massacrata in vita e santificata da morta’

Milly D’Abbraccio, icona dell’hard anni ’90, torna a far parlare di sé nella nuova puntata di Belve in onda il 6 maggio su Rai 2. Intervistata da Francesca Fagnani, l’attrice racconta il suo percorso senza filtri. “Nel porno italiano non ho rivali”, afferma. “Sono arrivata dopo Moana e Cicciolina, ma ero più moderna. Un’attrice prestata al porno, mentre le altre non sapevano recitare”.

Parlando di Moana Pozzi, dice: “In vita l’hanno massacrata, da morta l’hanno santificata. Dopo di lei, sono rimasta l’unica vera pornodiva”.

Alla domanda su amore e relazioni, Milly D’Abbraccio rivela: “Ho amato le persone sbagliate. Ho avuto relazioni con donne per dieci anni. Sessualmente è meglio con loro, ma nella vita sono più complicate”.

‘Mio padre fu uno dei primi scambisti, sto pensando al sadomaso’

Il racconto diventa ancora più personale: “Mio padre era uno dei primi scambisti in Italia, forse mi ha trasmesso qualcosa di erotico”. Oggi non gira più film, ma incontra fan a pagamento: “Scelgo io. Faccio una sorta di casting, voglio solo persone di livello”.

Alla provocazione se si definirebbe una escort, risponde: “Mi sono avvicinata, oggi il sex symbol non è più la pornodiva”. E aggiunge: “Stavo pensando di provare il sadomaso… Se ti pagano 10mila euro per mangiare in una ciotola… due pensieri te li fai”.