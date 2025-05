Simona Ventura rinuncia a un programma per L’Isola dei Famosi: Rai riduce compenso

Simona Ventura opinionista de L'Isola dei Famosi

Il ritorno di Simona Ventura all’Isola dei Famosi, stavolta in veste di opinionista, ha avuto un prezzo. La scelta della conduttrice di accettare l’invito di Mediaset ha comportato la rinuncia a un impegno in prima serata su Rai2 e, di conseguenza, un taglio del compenso previsto nel suo contratto con la Rai. A rivelarlo è l’Adnkronos, che cita fonti vicine agli ambienti televisivi.

La conduttrice ha scelto il ruolo di opinionista su Canale 5, perdendo il prime time Rai2

Nel dettaglio, Ventura avrebbe dovuto condurre “L’Ignoto”, un nuovo reality show targato Rai 2 previsto per il prime time autunnale. Il programma, poi affidato al duo inedito formato da Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli, era parte integrante dell’accordo che Super Simo aveva con la tv pubblica, insieme alla conduzione del talk domenicale Citofonare Rai2.

Quando Mediaset ha proposto alla conduttrice il ruolo di opinionista per l’Isola, la trattativa con la Rai è diventata inevitabile. Il via libera è arrivato, ma non senza condizioni: la Rai ha deciso di decurtare il compenso originario, considerando la mancata realizzazione del programma promesso.

Le condizioni della Rai

Una seconda clausola posta dalla Rai è stata quella della non sovrapposizione diretta tra gli impegni su reti diverse: è stato chiesto che L’Isola dei Famosi non vada in onda il lunedì sera, per non avvicinarsi troppo al talk domenicale già condotto da Ventura. La richiesta mira a evitare sovrapposizioni logistiche e d’immagine che potrebbero risultare indigeste al pubblico del servizio pubblico.

Nonostante il sacrificio economico, Simona Ventura ha scelto di accettare la sfida su Canale 5, convinta probabilmente da un cachet più generoso da parte di Mediaset. Resta ora da capire se questo passaggio possa rappresentare un punto di rottura nei rapporti con Viale Mazzini o solo una parentesi nella sua già lunghissima carriera televisiva.