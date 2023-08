Miriam Leone annuncia la gravidanza: ‘Ho avuto la fortuna di poter decidere’

Ha scoperto di essere incinta di quattro mesi dopo aver una pancetta ‘sospetta’ da alcune foto. L’attrice Miriam Leone ha annunciato la sua gravidanza in un’intervista rilasciata a Vanity Fair.

Miriam Leone ha scoperto da alcune foto di essere incinta

“Non l’avevo mai avuta prima” – ha raccontato sottolineando che c’era un altro aspetto che le ha fatto comprendere che le stesse per accadere qualcosa di bello. “Tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. In passato per Miss Italia 2008 aveva riferito che la maternità per la donna non doveva essere un destino obbligato.

“La penso ancora così” – ha precisato Miriam Leone rimarcando che lei ha avuto la fortuna di poter decidere. “Una donna deve avere sempre il diritto di scegliere se diventare madre oppure no”. Poi la chiosa sul cambio di rotta sulla maternità.

“Forse essere più in pace con la mia femminilità mi ha aiutata. Forse aver cambiato il mio modo di lottare anche. Ho apprezzato di più il mio essere donna quando sono stata in pace con me stessa” – ha aggiunto precisando di aver pensato alla madre quando ha fatto il test di gravidanza.

La svolta sulla maternità: ‘Sono più in pace con la mia femminilità ma una donna dive sempre avere il diritto di scegliere’

“Si è attivata una specie di riconnessione con la linea femminile fino alla preistoria”. Poi ha spiegato di aver deciso di ufficializzare la gravidanza per un gesto di gratitudine nei confronti di chi la segue. “Molte persone mi scrivono come fossero di famiglia”. Premature parlare di sogni per il nascituro. “Non ci ho pensato. Fuori c’è la gioia, che condivido con mio marito Paolo. E da questo momento in poi con tutti”.