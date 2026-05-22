Miriana Trevisan si racconta senza filtri: ‘Forse non sono mai stata amata davvero’, i dubbi su Pago

Miriana Trevisan, a destra con Pago

A La Volta Buona il bilancio amaro della showgirl tra relazioni finite e delusioni sentimentali

Un racconto intimo, lontano dai riflettori dello spettacolo e più vicino alle fragilità personali. Ospite di La Volta Buona condotto da Caterina Balivo, Miriana Trevisan ha aperto una parentesi molto personale sulla propria vita sentimentale.

La frase che più ha colpito il pubblico è arrivata quasi come un bilancio: «Forse non sono mai stata amata davvero».

Un’affermazione che la showgirl ha collegato alle esperienze vissute negli anni e alla sensazione di aver costruito rapporti spesso poco profondi.

Durante l’intervista, Trevisan ha raccontato di aver maturato una riflessione che per lei è diventata quasi un paradosso.

«Avendo un aspetto molto attraente, le mie storie finivano per essere sempre superficiali», ha spiegato.

Il riferimento ai tradimenti e il rapporto con Pago

Nel corso della conversazione è inevitabilmente tornato il nome di Pago, cantante ed ex marito della showgirl.

La loro è stata una delle relazioni più note del mondo dello spettacolo italiano: una storia iniziata nei primi anni Duemila, attraversata da separazioni, ritorni e dalla nascita del figlio Nicola.

Ripercorrendo quel legame, Miriana ha lasciato intendere che alcuni dubbi non siano mai stati completamente superati.

Parlando dell’ex compagno, ha dichiarato:

«Se mi ha tradita? Non posso dirlo con assoluta certezza, bisognerebbe chiederlo direttamente a lui, ma potrebbe anche essere successo».

Una frase pronunciata senza accuse dirette, ma che lascia emergere il clima di incertezza e le difficoltà vissute in quel periodo.

La storia con Pago tra ritorni di fiamma e un matrimonio simbolico a Las Vegas

La relazione tra Miriana e Pago è stata caratterizzata da numerosi cambi di rotta.

Dopo il primo matrimonio e una prima separazione, la coppia aveva deciso di concedersi una nuova possibilità.

Nel 2009 è nato il loro unico figlio e, nel tempo, non sono mancati ulteriori tentativi di ricostruire il rapporto.

Durante il racconto televisivo, Trevisan ha ricordato anche un dettaglio meno noto: un matrimonio simbolico celebrato a Las Vegas, vissuto come un momento di rilancio della relazione.

Nonostante questo, il rapporto si è concluso definitivamente nel 2013.

“Sono stata tradita molte volte”: il racconto di una nuova fase della vita

Nel salotto televisivo la showgirl ha parlato anche di una sensazione più ampia che riguarda il suo percorso affettivo.

«Sono stata tradita molte volte e forse mai amata davvero», ha raccontato.

Parole che restituiscono il ritratto di una donna che oggi sembra guardare alle relazioni con maggiore prudenza rispetto al passato.

Negli ultimi anni Miriana Trevisan ha raccontato pubblicamente di aver scelto uno stile di vita più distante dalle relazioni sentimentali e più concentrato sull’equilibrio personale.

Ma dalle sue parole emerge anche un altro messaggio: il desiderio di non chiudere definitivamente la porta all’amore, nonostante le delusioni vissute.