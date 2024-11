Miss Universo 2024: a Città del Messico trionfa la ballerina danese Victoria Kjaer Theilvig

Era la favorita della vigilia e questa volta il pronostico è stato rispettato. La danese Victoria Kjaer Theilvig è diventata la vincitrice di Miss Universo 2024. In molti l’hanno già ribattezzata la “Barbie di Miss Universo”. Al secondo posto si è classificata la nigeriana Chidimma Adetshina.

Non ce l’ha fatta la padrona di casa, María Fernanda Beltrán, che ha fatto sognare a lungo i connazionali che l’hanno sostenuta durante la finale di Città del Messico. La corsa si è fermata sul terzo gradino del podio, a un passo dall’apoteosi. Quarta la thailandese Suchata Chuangsri mentre al quinto posto della graduatoria si è posizionata la venezuelana Ileana Márquez. Non ce l’ha fatta l’italiana Glelany Cavalcante. La ragazza di origini brasiliane, residente a Civitanova, non è riuscita a conquistare un posto tra le prime 30 ed a prendere parte alla fase decisiva del concorso di bellezza.

🇩🇰 👑 ÚLTIMA HORA: La representante de #Dinamarca, Victoria Kjær Theilvig, es la nueva #MissUniverso2024 y hace historia al ser la primera coronación del país. pic.twitter.com/tvSaoGpcmq — ALERTA PLUS (@AlertaPlus) November 17, 2024

Infranto il sogno dell’italiana Glealny Cavalcante

Ballerina campionessa europea e mondiale, imprenditrice della bellezza, sostenitrice della salute mentale e aspirante avvocatessa, Victoria Kjaer Theilvig, 21 anni, ha riferito che farà il possibile per dare voce e sostegno agli inascoltati e a essere una forza per il bene. “Ho aspettato questo momento per tutta la vita” – ha detto durante la sfilata in costume del concorso.