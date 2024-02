Russel Crowe prende in giro John Travolta sul Ballo del qua qua: la reazione di Amadeus

Anche Russel Crowe entra nel caso John Travolta e lo fa strappando una risata. Succede quando Teresa Mannino parla di un antenato dell’attore di origini italiane spiegando che non si direbbe visto che non ha un nome che riveli queste radici come lo ha, per esempio, Leonardo Di Caprio.

Russel Crowe cita John Travolta e fa il gesto della papera, Amadeus apprezza

“O come Travolta” suggerisce Russel, suscitando l’ilarita’ di tutti, Amadeus compreso per poi similare la coreografia del Ballo del qua qua. “What the f..k”. Il direttore artistico, travolto dalle polemiche nelle scorse ore gli ha battuto il cinque. Prima del siparietto si era esibito sulle note di Let the light shine (feat Marcia Hines) il gladiatore Russell Crowe.

L’attore premio Oscar è salito sul palco insieme alla band “The Gentlemen Barbers”. Dismessi i panni di Massimo Decimo Meridio nel film “Il gladiatore” di Ridley Scott, Russell Crowe prende il microfono e si esibisce davanti a un pubblico in delirio. La star ha deciso di non percepire alcun compenso.