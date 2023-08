Morgan nella bufera, i fan di X Factor chiedono l’allontanamento: il precedente di Asia Argento

Il caso Morgan ha sollevato una tempesta mediatica con i fan di X Factor che chiedono a gran voce la rimozione dell’artista dalla giuria.

Nonostante le scuse i fan chiedono che Morgan venga rimosso dalla giuria di X Factor per gli insulti al pubblico a Selinunte

La controversia è scoppiata dopo gli insulti al pubblico una sua frase omofoba a Selinunte, in occasione di un omaggio a Franco Battiato, e adesso le proteste si concentrano su Instagram, dove il talent show di Sky è preso d’assalto dai commenti indignati dei sostenitori.

La foto di Morgan, sorridente con dita posate sugli occhiali, è diventata il centro di una battaglia online. La didascalia ironica “non due ma ben quattro occhi per giudicare i concorrenti di X Factor 2023” è diventata un pretesto per chiedere esplicitamente l’uscita del cantante dallo show.

La nuova edizione di X Factor, che debutterà il 14 settembre con giudici Ambra, Fedez e Dargen D’Amico, sembra essere avvolta da un’atmosfera di conflitto. I commentatori si dividono tra quelli che minacciano di non vedere il programma e chi critica la decisione di Sky di mantenere Morgan come giudice.

Per gli aficionados del talent c’è disparità di trattamento con Asia Argento

Le tensioni salgono ulteriormente mentre alcuni fanno notare la disparità di trattamento tra Morgan e Asia Argento, precedentemente allontanata dallo show. In questa situazione, l’attenzione si sposta ora su come Sky affronterà questa sfida in vista della nuova stagione. La musica non è l’unica protagonista, ma anche la lotta per il rispetto e l’integrità all’interno dello spettacolo.