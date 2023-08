Morgan insulta il pubblico a Selinunte e cita Fedez: ‘Avete rotto il c…o’, sarà scontro a X Factor? (Video)

Insulti e frasi omofobe. Incredibile performance di Morgan, ex leader dei Bluvertigo, durante la lezione-concerto ‘Battiato, segnali di vita e di arte‘, dedicata al maestro a Marinella di Selinunte (Trapani). “Avete rotto il cazzo, ho dei sentimenti, coglioni” – ha affermato l’artista durante la performance di sabato 26 agosto.

Morgan arriva in ritardo e viene richiamato perché non canta Battiato nella serata dedicata all’artista siciliano

Quello di Morgan era l’ultimo appuntamento del Festival della bellezza, dopo le lezioni di Massimo Cacciari e Umberto Galimberti. Lo spettacolo a pagamento è iniziato con quasi 40 minuti di ritardo e dopo aver suonato alcuni dei suoi brani, l’ira dell’artista si è scatenata non appena qualcuno dal pubblico avrebbe detto: “Sei fuori tema”.

Pronta la replica dell’artista. “Avete avuto abbastanza voi adesso – ha risposto in piedi sul palco rivolgendosi al pubblico – avete avuto troppo, perle ai porci si chiama questo, se non se ne vanno quei dementi io non canto”. Rivolgendosi a qualcuno del pubblico che lo aveva invitato a suonare, Morgan ha detto: “Vai a casa tua, non te lo meriti lo spettacolo, sei molesto, sei venuto a rompere i coglioni”.

Insulti e frasi omofobe: ‘Perle ai porci, andatevi a vedere Fedez e Marrakesh’

E ha aggiunto: “Siete stupidi, la società è una merda”, mentre dal pubblico si sono levate voci che lo invitavano a cantare. “Io sono un personaggio, andate a vedere Marrakesh, Fedez… frocio di merda” – ha proseguito rivolgendosi a una persona del pubblico. Dopo l’acceso scontro verbale, Morgan ha cantato un paio di brani di Battiato, prima di concludere lo spettacolo. Chissà come l’avrà presa Fedez ‘compagno di banco’ del rapper nella giuria di X Factor.