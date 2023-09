Morgan confermato giudice di X Factor: ‘Gesto importante dopo le scuse’, Fedez tende la mano

Morgan sarà regolarmente al suo posto accanto a Fedez, Ambra e Dargen D’Amico come giudice di X Factor, che riparte giovedì 14 settembre su Sky Uno con le fasi di selezione già registrate, anche nei live.

X Factor, Morgan resta in giuria: ‘Ha devoluto metà cachet ad associazione impegnata sui temi dell’inclusione’

Allo storico giudice del programma, che torna dopo 9 anni di assenza, Sky e Fremantle hanno perdonato gli insulti omofobi del live di Selinunte perché, ha spiegato l’executive vice president programming di Sky Italia, Antonella D’Errico, “Morgan ha deciso di devolvere metà del suo cachet a un’associazione che s’impegna sui temi dell’inclusione (il progetto Casa Arcobaleno) rendendo molto concrete le sue scuse”.

Scuse, che a suo modo, Morgan ha ribadito: “In quel concerto si è creata dinamicamente complessa che ha generato quello che è stato un evidente errore linguistico. Le parole sono importanti, possono offendere e ferire molto, essere armi pesanti. Ho voluto dare concretezza e trasformare la cosa in un gesto vero”. Nella circostanza si era scagliato contro Fedez che è stato stuzzicato sull’accaduto in conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di X Factor.

Fedez sull’attacco di Morgan: ‘In quel periodo avevo il fuoco di Sant’Antonio, non credo sia necessario addentrarci’

“Ho avuto il fuoco di Sant’Antonio quando è successo questa cosa, quindi ero impegnato in cose più importanti per la mia salute… non credo ci sia bisogno di addentrarci, andiamo oltre e basta”. Dall’altra parte Marco Castoldi, in arte Morgan, ha riferito di aver trovato un Fedez maturato e professionale. “Ci sono cose di lui che mi piacciono molto”.

A condurre ci sarà Francesca Michielin che, al momento, sta riposando dopo l’intervento ma sarà presente ai live come hanno assicurato i vertici dell’emittente durante la presentazione del talent.