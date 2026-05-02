La proposta di nozze di Armando Anastasio a Nicole Mazzocato

Nicole Mazzocato si sposa: la proposta di Armando Anastasio durante il battesimo della figlia Aurora tra emozione e applausi.

Un battesimo, una festa in famiglia e poi, all’improvviso, la scena che cambia tutto. La proposta di matrimonio a Nicole Mazzocato di Armando Anastasio è diventata realtà in un pomeriggio già speciale, trasformato in un momento indimenticabile.

Mentre amici e parenti erano riuniti per celebrare la piccola Aurora, Armando Anastasio si è inginocchiato davanti a Nicole, anello alla mano. Un gesto semplice ma potente, che ha lasciato tutti senza parole.

La proposta: il momento che sorprende tutti

È successo tutto in pochi istanti. La festa scorreva tra sorrisi e abbracci quando il difensore della Salernitana ha deciso di sorprendere la compagna.

Davanti agli invitati, con il mare sullo sfondo, si è inginocchiato chiedendole di sposarlo. Nicole non ha esitato: un sì immediato, condiviso poi sui social con una sola parola, “Yes”.

Le immagini raccontano più di qualsiasi descrizione: applausi, emozione, occhi lucidi. Un momento che ha coinvolto tutti i presenti.

La reazione social: pioggia di auguri

Il video della proposta è stato pubblicato su Instagram dalla stessa Nicole Mazzocato, diventando subito virale tra i follower.

Commenti, cuori e messaggi di congratulazioni hanno invaso il post, trasformando un momento privato in una celebrazione condivisa.

Un copione ormai familiare per l’ex volto di “Uomini e Donne”, che continua a raccontare la sua vita tra pubblico e social.

Una storia iniziata lontano dai riflettori

La relazione tra Nicole e Armando Anastasio nasce nell’estate del 2021, in un momento di cambiamento per lei.

Dopo la fine della storia con Fabio Colloricchio — conosciuto proprio negli studi di “Uomini e Donne” — Nicole aveva intrapreso un nuovo percorso personale.

L’incontro con Anastasio segna una svolta: una relazione costruita lontano dal clamore iniziale, ma cresciuta rapidamente.

Una famiglia già numerosa

Oggi Nicole Mazzocato e Armando Anastasio sono genitori di tre figli: Paolo, nato nel 2022, Davide nel 2024 e la piccola Aurora.

Una famiglia giovane, costruita passo dopo passo, che oggi trova un nuovo equilibrio anche nella vita a Salerno, città in cui il calciatore si è trasferito dopo il passaggio dal Catania.

Il dettaglio che fa la differenza

Non è solo una proposta di matrimonio. È il contesto a renderla speciale.

Il battesimo della figlia più piccola, la presenza della famiglia, il mare come sfondo: elementi che trasformano un gesto già importante in qualcosa di ancora più intenso.

Un momento pensato, ma anche vissuto con spontaneità.

Un nuovo capitolo

Per Nicole Mazzocato, oggi promessa sposa, si apre una nuova fase.

Dalla televisione alla vita familiare, passando per i social, il suo percorso continua a intrecciare dimensione privata e racconto pubblico.

E questa volta, il finale è quello che tutti si aspettavano: un sì, davanti a tutti.