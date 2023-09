Morto Armando Sommajolo, volto di punta del tg di Tmc e La7 e inviato speciale

È morto Armando Sommajolo, volto storico di Tele Montecarlo prima e La7 poi. Ha condotto i principali tg della rete, oltre a programmi di approfondimento, prima di andare in pensione nel 2015. Come inviato speciale, ha seguito quasi tutte le maggiori crisi internazionali dal 1995 in poi. Nato a Roma, si è spento a 70 anni.

Armando Sommajolo

Morto Armando Sommajolo, il cordoglio di Enrico Mentana: ‘Professionista solido e positivo ma soprattutto perbene’

“Stamattina se ne è andato Armando Sommajolo, colonna di questo telegiornale dai tempi in cui si chiamava Tmc news e fino al 2015. Per molti di voi un volto amico, per noi un amato compagno di lavoro, un professionista solido, positivo, professionale, e soprattutto un uomo perbene. Un abbraccio ai suoi cari” – ha scritto su facebook il direttore del TgLa7 Enrico Mentana.

Classe 1953 Sommajolo aveva iniziato la sua carriera a Teletevere per poi passare a Telemontecarlo sul finire degli anni ’80. Ha ricoperto il ruolo di inviato speciale e ed ha seguito in prima linea vicenda che ha segnato avvenimenti più rilevanti come la crisi in Albania, le dolorose vicende del Kosovo, della Somalia, del Ruanda, dell’Afghanistan fino alla guerra in Ucraina.

Dagli inizi a Teletevere a inviato speciale per Tmc e La7, partecipò ad un episodio de La Piovra

Ha condotto trasmissione di approfondimento come Zona Blu, Tesori di Famiglia e Life con Tiziana Panella. Ha partecipato anche ad un episodio de La Piovra e partecipato ad uno spot televisivo.