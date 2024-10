Morto Liam Payne, l’ex One Direction è caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires: l’ultimo post

Liam Payne, ex membro della boyband One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires, secondo la polizia locale. Aveva 31 anni. Secondo una dichiarazione della polizia fornita alla CNN, la morte di Payne è avvenuta in un hotel in Costa Rica Street, nel quartiere Palermo.

Liam Payne si trovava in un hotel del quartiere Palermo della capitale argentina

Il musicista aveva conquistato la ribalta con i One Direction. La band, che comprendeva anche Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson e Niall Horan, si è formata per la prima volta nel 2010 dopo la partecipazione degli artisti alla versione britannica del reality show The X Factor. Gli One Direction hanno annunciato che si sarebbero presi una pausa nel 2015. Payne ha poi pubblicato il suo album di debutto da solista nel 2019 intitolato “LP1”. A marzo ha pubblicato il suo LP “Teardrops”. Nel 2017 era diventato padre. Il figlio era nato dalla relazione con l’ex del gruppo Girls Aloud, Cheryl Cole.

Il cantante con la madre del figlio

Liam James Payne ha riportato “ferite molto gravi a causa della sua caduta” – ha riferito alla televisione locale il capo del servizio medico di emergenza SAME, Alberto Crescenti, aggiungendo che “non c’era possibilità di rianimazione”. Crescenti ha detto che il personale di emergenza si è precipitato all‘hotel Casa Sur nel quartiere Palermo della capitale dopo che una chiamata al 911 è stata effettuata alle 17:04, ora locale, di mercoledì 16 ottobre. I soccorsi sono arrivati sette minuti dopo e “hanno verificato la morte dell’uomo, che in seguito si è scoperto essere il cantante” nato a Wolverhampton (Inghilterra) il 29 agosto 1993.

Así encontraron la habitación donde se hospedaba Liam Payne en el hotel CasaSur de Palermo. Con caca de perro en los sillones y sin aire acondicionado. pic.twitter.com/x3Ljlmgbei — diegooo (@dieego1115) October 16, 2024

🇺🇸 Liam Payne fell off from a third floor balcony of Casasur Palermo hotel in Argentina https://t.co/D55s9oC3LP pic.twitter.com/k7gHDQLjmh — The Global Beacon (@globalbeaconn) October 16, 2024

Nelle ultime settimane Liam Payne aveva documentato sui social i suoi viaggi in Argentina oltre che assistere al concerto del suo ex compagno di band, Niall. Nell’ultimo post condiviso sui social lo ritraeva con i compagni dei One Direction. Nell’occasione ha ha reso omaggio al documentarista, scrittore e produttore televisivo americano Morgan Spurlock.