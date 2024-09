Nadia Bengala, dai mesi da incubo alla speranza per la figlia: ‘Sta meglio, è entrata in comunità’

“Adesso Diana sta meglio, è entrata in comunità”. Nella puntata del 9 settembre di Storie Italiane, condotta da Eleonora Daniele su Rai 1, l’ex Miss Italia Nadia Bengala ha raccontato il dramma vissuto dalla figlia.

“Dopo che a marzo è scappata dall’ospedale, sono stata proprio dei mesi sempre appresso a lei. Ho preso una stanza apposta, ho dormito con lei, passavo con lei tutto il tempo, non ho visto quasi il mio compagno perché cercavo di stare con lei il più possibile Una cosa che mal sopportava, poi però piano piano e con pazienza ce l’abbiamo fatta” – ha spiegato.

“Passavo delle giornate un po’ da incubo, anche soltanto a far dei tragitti in macchina perché cercavo di inventarmi di tutto per perdere tempo e passare la giornata. Qualche sera mi è scappata, però alla fine ci è arrivata da sé. Ha detto ‘ sì ci provo, lo faccio’. Ho cercato di lasciarle sempre il senso che era la cosa giusta, e che era lei a scegliere”.

Ha quindi speso parole di stima per Patrizia Mirigliani e per suo figlio Nicola, anche lui caduto nella rete della droga: “Patrizia è stata bravissima. Nicola me lo ricordo bellissimo, tanto gentile, buono, educato. Io ero un po’ spaventata dalle compagnie che c’erano intorno”.

Infine, commentando le recenti tragedie familiari che affollano le cronache di questi giorni Nadia Bengala ha aggiunto: “A prescindere dalla famiglia i ragazzi possono avere un’altra vita mentale per via di un altro mondo, che è quello dei social se vogliamo dire così, che poi magari sono molto positivi per altro. Io sono spaventata dalla violenza delle immagini che si possono vedere, perché uno si abitua non sente più il dolore, per questo dovrebbe essere più severo”.