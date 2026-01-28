Notizie Audaci

Uomini e Donne anticipazioni: Rosanna fa una scoperta su Alessio e chiude, proposta di nozze a sorpresa

Registrazione Uomini e Donne 28 gennaio

La puntata di Uomini e Donne registrata il 28 gennaio è stata carica di emozioni, colpi di scena e decisioni definitive. Secondo le anticipazioni diffuse dal blogger Lorenzo Pugnaloni, il centro studio sarà teatro di confronti durissimi ma anche di momenti di grande commozione.

Alessio e Rosanna: ritorno di fiamma o illusione?

Alessio Pili Stella e Rosanna Siino tornano al centro studio dopo la promessa di “rinizio” avvenuta nella puntata precedente. I due raccontano di essere usciti insieme, di aver passato la notte insieme e di aver condiviso momenti molto intimi e belli.

Un racconto che sembra riaccendere la speranza, almeno fino a quando emerge un dettaglio che cambia tutto.

Il dettaglio che fa crollare tutto

La sera prima, Alessio era uscito anche con Debora. E non si sarebbe trattato di una semplice cena. In studio emerge che tra Alessio e Debora ci sono stati rapporti. Quando Rosanna lo scopre, la reazione è immediata: delusione, rabbia e una chiusura netta.

Per Rosanna il colpo è troppo forte. La fiducia viene meno e la conoscenza si interrompe bruscamente.

Debora frena: “Ora vado con i piedi di piombo”

Debora decide di continuare la frequentazione con Alessio, ma con molte più riserve. In studio ammette di non guardarlo più allo stesso modo. La sensazione è che qualcosa si sia incrinato definitivamente, anche se la porta non viene chiusa del tutto.

Un triangolo che lascia dietro di sé più dubbi che certezze.

Mauro e Tiziana lasciano il programma insieme

Non solo tensioni. La puntata regala anche una scelta positiva: Mauro e Tiziana decidono di lasciare insieme Uomini e Donne Over. Una decisione accolta con applausi e sorrisi, che porta un momento di leggerezza dopo il caos sentimentale.

La proposta che commuove lo studio

Il momento più emozionante arriva con gli ospiti Agnese De Pasquale e Roberto Priolo. Davanti a tutti, Roberto sorprende Agnese con una proposta di matrimonio inaspettata. La risposta è sì, tra lacrime, abbracci e una standing ovation del pubblico.

Un finale che riequilibra una puntata intensa, dimostrando come, nonostante delusioni e contraddizioni, a Uomini e Donne l’amore possa ancora trionfare.

