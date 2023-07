Non sono una signora, la gaffe di Cristina D’Avena: spoilera la drag queen vincitrice

La finalissima di Non sono una signora va in onda giovedì 27 luglio ma il programma, condotto da Alba Parietti, è stato registrato a settembre 2022 in quanto inizialmente sarebbe dovuto andare in onda a novembre prima di slittare a dicembre, a febbraio 2023 fino alla messa in onda a quasi un anno dalle riprese.

Cristina D’Avena ha condiviso alcuni scatti dell’ultima puntata e per errore ha inserito la foto della vincitrice

Poche ore prima della messa in onda dell’ultimo atto Cristina D’Avena, investigatrice del glitter con Filippo Magnini, Mara Maionchi (in finale sostituita da Amanda Lear) e Sabrina Salerno, ha commesso una clamorosa gaffe. Nel ricordare ai follower l’appuntamento con la finale di Non sono una signora ha pubblicato una serie di foto dell’ultima puntata preannunciato che una delle drag queen finaliste avrebbe realizzato un featuring con lei.

La cantante ha annunciato un featuring con una delle drag queen finaliste

Per errore tra le foto è spuntata anche una nella quale si vede chiaramente chi ha vinto Non solo una signora. Un particolare che è stato immediatamente segnalato da alcuni utenti così come in molti hanno intuito che la regina delle canzoni dei cartoni animati realizzerà una collaborazione con la drag queen Energy Crisis.