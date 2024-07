Nunzia De Girolamo spiazzata da Semprini a L’Estate in diretta: ‘C’è chi sta pensando a fare figli’

Coup de théâtree durante la puntata dell’8 luglio de L’Estate in diretta. Dopo aver parlato delle nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi, i conduttori hanno fatto gli auguri a Gigi D’Alessio, diventato papà per la sesta volta.

A L’Estate in diretta si parla di genitori in età matura, Gianluca Semprini: ‘Qui dentro c’è qualcuno che ci sta pensando’

“Volevo fare i miei personali auguri a Gigi e alla sua compagna Denise visto che è nata questa bellissima figlia, Ginevra” – ha riferito Nunzia De Girolamo per poi domandare agli ospiti presenti in studio. “Ma secondo voi è bello avere figli da 50 anni in poi? va detto che l’aspettativa di vita è allungata e adesso sono in tantissimi a diventare padri e madri anche dopo i 50 anni” – ricordando che anche Biagio Antonacci e Robert De Niro (a 79 anni è arrivato il settimo figlio) hanno allargato la famiglia in età matura e che ormai non è più una cosa anomala in quanto l’aspettativa di vita si è allungata.

Sull’argomento è intervenuto Gianluca Semprini che ha rimarcato che sono sempre di più i vip che diventano genitori in età non più verde. “A 60 e 70 anni non diventano nonni poi” – ha chiesto prima di spiazzare Nunzia De Girolamo con una inaspettata rivelazione.

Rossella Erra: ‘Che bello Nunzia’, il cenno della testa della conduttrice dopo il momento di imbarazzo

“Guardate che c’è chi ci sta pensando a fare altri figli. E chi ci sta pensando è qui dentro. Però non posso dire di chi si tratta nello specifico“. La reazione della conduttrice ha fatto subito pensare che si trattasse di lei.

Senza indugiare Rossella Erra si è complimentata con la moglie di Francesco Boccia. “Oddio che bello, Nunzia sei tu”. La conduttrice de L’Estate in diretta ha fatto un cenno con la testa confermando in pratica quanto affermato da Gianluca Semprini. Nunzia De Girolamo è già madre di Gea, nata nel 2012 dalla relazione con il senatore del Pd.