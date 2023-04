Obbligo mascherine e tamponi, le novità dal 1° maggio

Il Ministro della Salute Orazio Schillaci ha annunciato che ci saranno alcune novità nella nuova ordinanza relativa all’utilizzo delle mascherine. Quella in vigore scade il 30 aprile e sarà rivista in base all’attuale situazione epidemiologica rispetto all’emergenza Covid.

Mascherine obbligatorie in pronto soccorso, reparti di malattie infettive e Rsa

Dal 1° maggio ci sarà un ulteriore alleggerimento delle misure di prevenzione. L’utilizzo delle mascherine dovrebbe restare obbligatorio soltanto nei reparti con pazienti fragili e nelle terapie intensive e, quindi, nei reparti ospedalieri di malattie infettive e nei pronto soccorso oltre che resterà nelle Rsa. Inoltre, i tamponi sui nuovi arrivi e ricoveri in Pronto soccorso saranno effettuati solo ai sintomatici.

L’infettivologo Matteo Bassetti ha commentato la decisione del Ministro Schillaci ragionevoli. In precedenza aveva sottolineato che bisognava uscire dalla dimensione dell’obbligo. “É il momento di trattare il Sars-Cov-2 come altri virus simili il Coronavirus oggi non è più grave rispetto ad altri virus respiratori”.