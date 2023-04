Oriana Marzoli infiamma i fan, sarà opinionista a Supervivientes: in Spagna aspettano Dal Moro

Ha conquistato i telespettatori italiani con la partecipazione alla settima edizione del GF Vip (seconda classificata) ed è tra i vipponi più attivi dopo la fine del reality show di Canale 5. Subito dopo la finalissima Oriana Marzoli è stata protagonista di numerose serate nei locali del Bel Paese prima di rientrare a Madrid per tornare subito protagonista sul piccolo schermo.

Oriana Marzoli subito protagonista dopo il secondo posto al GF Vip

In Spagna l’influencer tornerà a ricoprire il ruolo di vulcanica opinionista di Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi in onda su Telecinco, come confermato da Mediaset España Comunicación in un comunicato stampa. La notizia ha entusiasmato i fan anche perché diversi media iberici hanno riferito che Oriana, ex tronista di Uomini e Donne, sarà accompagnata “dall’imprenditore Daniele Dal Moro“.

Su Stories la venezuelana ha riferito che raggiungerà presto Madrid per la nuova avventura con Supervivientes e punzecchiare i protagonisti della nuova edizione con i suoi interventi pungenti. In passato Oriana Marzoli ha partecipato al reality come concorrente.

La venezuelana sarà opinionista di Supervivientes

Dall’altra parte la sudamericana non ha nascosto l’ambizione di tornare protagonista sul piccolo schermo in Italia. Si era ipotizzata una sua partecipazione a Temptation Island ma quasi certamente non ci sarà spazio per concorrenti vip nella nuova edizione del reality dei sentimenti.