Oriana Marzoli senza freni, dal rapporto con Antonella e Luca all’ipotesi Temptation Island

“Nn mi precludo nulla”. In un’intervista rilasciata al settimanale Mio Oriana Marzoli ha parlato della possibilità di partecipare ad un nuovo reality show dopo la fortunata esperienza al GF Vip conclusasi con il secondo posto dietro Nikita Pelizon.

Oriana Marzoli e l’ipotesi Temptation Island: ‘Spero di poter lavorare ancora per la televisione italiana’

Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile approdo con Daniele Dal Moro a Temptation Island. La venezuelana non ha chiuso le porte a questa ipotesi anche se ha precisato che ancora deve realizzare di essere uscita dalla casa più spiata dagli italiani. “Al momento non ho progetti per l’immediato futuro ma non mi precludo nulla. L’Isola dei Famosi? Al momento non c’ho pensato anche se spero di poter lavorare ancora per la televisione italiana”.

Poi il discorso è scivolato sul rapporto con Daniele Dal Moro. “Mi trasmette calma e con lui le cose vanno benissimo. Le piccole lite ci sono ma è normale… Con lui sono molto passionale” – ha aggiunto l’influencer che poi ha spiegato di essere rimasta in contatto con Luca Onestini e che si vedranno presto. “Con lui mi sono divertita e mi sento capita”.

‘Con Daniele le cose vanno bene, con Luca ci vedremo presto, non potrei diventare amica di Antonella’

Nessuna apertura invece nei confronti di Antonella Fiordelisi con la quale non c’è mai stato feeling. “Non potrei diventare sua amica. Sono una persona coerente, lo sono stata dentro la casa e lo sono fuori. Se non vado d’accordo con una ragazza dentro, non posso farlo fuori, non sono mica una che finge” – ha precisato Oriana Marzoli che i fan sognano di rivedere presto sul piccolo schermo.