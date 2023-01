Paola Caruso in ospedale: ‘Dalla disgrazia di mio figlio non mi sono più ripresa’

Un fine 2022 difficile ed un inizio d’anno che non sembra voler dare tregua a Paola Caruso. Il 22 dicembre l’ex bonas di Avanti un altro aveva condiviso con i suoi follower di vivere momenti di apprensione per il figlio, Michele, e che era stata costretta a rientrare d’urgenza in Italia.

Prima di Natale la show girl aveva riferito che il figlio aveva un grosso problema di salute

“Ha un grosso problema di salute, è una disgrazia quella che gli è capitata” – aveva riferito sottolineando che da almeno un mese il piccolo stava facendo accertamenti e terapie. “Penso che ne faremo molta per tanto tempo”. La show girl non era entrata nei dettagli. A distanza di alcune settimane Paola Caruso ha condiviso un nuovo aggiornamento su Instagram mercoledì 3 gennaio.

Paola Caruso sta male, la Stories dall’ospedale: ‘il mio corpo ha avuto un trauma troppo grande’

I fan speravano in buone notizie sullo stato di salute del figlio ma la calabrese ha condiviso un post che la ritraeva dall’ospedale con un aggiornamento allarmante. “Dalla disgrazia di Michele non mi sono più ripresa. Il mio corpo ha avuto un trauma troppo grande. Ho cercato di esser forte per mio figlio che ha solo me. Ho passato un periodo troppo brutto, anzi il più brutto della mia vita e ancora continua. Ma sono umana e stavolta sono crollata”.