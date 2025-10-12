Città del Messico, ucciso il cantante argentino Fede Dorcaz: agguato fuori dagli studi tv

Fede Dorcaz è stato assassinato in Messico

Fede Dorcaz ucciso a Città del Messico: rapina o esecuzione? Il mondo dello spettacolo in lutto

La scena dello spettacolo latinoamericano è stata scossa da una notizia drammatica: Fede Dorcaz, cantante e modello argentino di 29 anni, è stato assassinato a colpi d’arma da fuoco giovedì sera a Città del Messico mentre lasciava le prove del programma televisivo Las Estrellas Bailan en Hoy. Secondo fonti locali, due uomini su una moto lo avrebbero intercettato e colpito ripetutamente. L’artista è morto sul colpo.

Dorcaz, nato come Federico Docazberro, aveva costruito una carriera in rapida ascesa: brani entrati nella top 10 radiofonica messicana e collaborazioni con brand internazionali di moda. La sua partecipazione al programma di Televisa, accanto all’attrice e partner Mariana Ávila, era attesa dai fan e dagli addetti ai lavori.

Cosa sappiamo dell’agguato e quali sono le ipotesi investigative?

Le autorità messicane hanno aperto indagini per chiarire dinamica e movente. Tra le piste al vaglio ci sono quella di un tentativo di rapina degenerato e quella di un attacco mirato. Le immagini raccolte dai media locali descrivono la scena concitata: Dorcaz in auto, l’avvicinamento dei presunti aggressori su moto e i colpi fatali. Investigatori stanno analizzando riprese e testimonianze per risalire ai responsabili e al movente.

Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo te amo te amo y te amaré siempre — Mariana Ávila (@marianaavilatw) October 10, 2025

Chi era Fede Dorcaz e quale impatto aveva nel panorama latino?

Artista poliedrico, Fede aveva un profilo che univa musica e moda: brani come No Eres Tú e Cara Bonita lo avevano reso popolare tra il pubblico giovane; come modello aveva posato per marchi di prima fascia, consolidando un’immagine internazionale. Il primo album, Instinto (ottobre 2024), aveva segnato un salto di qualità nella sua produzione artistica. La sua morte interrompe una traiettoria artistica che sembrava appena all’inizio.

Qual è stata la reazione del mondo dello spettacolo?

Immediate e commosse le reazioni: Mariana Ávila, sua partner nel programma, ha espresso dolore sui social con parole strazianti. La produzione del programma ha pubblicato messaggi di cordoglio, definendolo “un vuoto immenso” per il team. Fan e colleghi hanno espresso incredulità e lutto, condividendo ricordi e omaggi sulle piattaforme social. In un contesto dove gli artisti spesso sono sotto i riflettori globali, la violenza di questo episodio ha colpito duramente la comunità creativa.

Cosa seguirà nelle indagini?

Le autorità proseguiranno con l’analisi delle telecamere di sorveglianza, l’esame balistico e le audizioni dei testimoni. L’obiettivo è identificare i due uomini in moto e ricostruire il movente: rapina, regolamento di conti o altro. Nel frattempo, il mondo culturale e musicale si stringe attorno alla famiglia e alla fidanzata, colpite da un lutto improvviso e troppo presto.