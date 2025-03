Paola Caruso dopo l’operazione del figlio: ‘Ora cammina senza inciampare’, la paura per la madre

Paola Caruso

Verissimo, il difficile percorso di Paola Caruso

Paola Caruso, ospite a Verissimo nella puntata di domenica 16 marzo, ha raccontato a Silvia Toffanin il periodo più difficile della sua vita. La showgirl ha condiviso la sua esperienza tra la delicata operazione del figlio Michele negli Stati Uniti e la malattia della madre, che nello stesso periodo ha subito un intervento al cervello.

Il piccolo Michele ritrova la speranza dopo un delicato intervento

“Il piedino è finalmente dritto, ora può camminare senza inciampare” – ha dichiarato Caruso con sollievo. Dopo mesi di sofferenza e incertezze, il figlio della showgirl ha subito un intervento di ricostruzione e spostamento di tendini in una clinica specializzata in Minnesota. “Era l’unico posto dove potevano eseguire questa operazione, quindi ho deciso di fidarmi dei medici” ha spiegato.

L’operazione, durata cinque ore, è stata un successo, ma il percorso post-operatorio non è stato semplice: “Per 90 giorni non ha potuto camminare, ha dovuto portare il gesso e restare sempre in casa. I primi 50 giorni aveva il ginocchio piegato e si muoveva con un girello, poi siamo passati a un altro gesso” ha raccontato Paola, visibilmente provata dall’esperienza.

La solitudine e le difficoltà affrontate da sola

Durante il difficile periodo in America, Paola ha dovuto affrontare tutto da sola: “Gianmarco doveva lavorare e mia madre non poteva viaggiare per problemi di salute. Io ho vissuto un incubo, non so come ho fatto a superarlo” ha confessato. La convivenza forzata con il figlio per tre mesi, senza pause, è stata una prova dura: “All’inizio è stato bello, poi non ci sopportavamo più. Nella quotidianità non si sta insieme 24 ore su 24, è stato difficile per entrambi”.

Il dramma della madre e il senso di colpa

Mentre Paola si trovava in America per curare suo figlio, in Italia sua madre stava combattendo una battaglia altrettanto difficile: “L’hanno operata al cervello mentre ero lontana. Mi sentivo in colpa, come se stessi abbandonando mia madre per salvare mio figlio” – ha rivelato tra le lacrime. Un dolore che l’ha segnata profondamente, ma che ora, con il successo dell’intervento di Michele, le lascia intravedere un futuro migliore.

Un nuovo inizio per Paola e Michele

Dopo mesi di difficoltà, Paola Caruso può finalmente tirare un sospiro di sollievo. “La strada è ancora lunga, ma il peggio sembra essere alle spalle” ha dichiarato con speranza. Michele ha finalmente iniziato a camminare senza difficoltà, e per la showgirl questo rappresenta la più grande vittoria. Un capitolo doloroso che si chiude, con la speranza di un futuro sereno per madre e figlio.