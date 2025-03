C’è posta per te, come sono finite le storie: la pace dopo le tensioni, il chiarimento di Noemi

É tornato il sereno tra le moglie dei due fratelli di Castel Volturno

Con un video celebrativo in occasione dell’ultima puntata, in onda sabato 15 marzo, C’è posta per te ha festeggiato 25 anni dall’esordio sull’emittente ammiraglia Mediaset.

C’è posta per te festeggia 25 anni

La prima volta fu il 12 gennaio 2000. Un programma che è riuscito a resistere a cambiamenti epocali sul piccolo schermo e che continua a segnare numeri record. In chiusura di puntata sono stati mostrati le clip delle evoluzione delle storie trattate nella stagione appena andata in archivio.

Tra le più discusse c’era la vicenda che ha coinvolto due fratelli di Castel Volturno (Caserta), Raffaele e Antonio Esposito , che avevano smesso di parlarsi dopo alcune incomprensioni nate durante la malattia che ha stroncato il papà. A rendere più tesi gli animi i difficili rapporti tra le moglie sfociata in un’accesa discussione al funerale.

Anna e Cristina si riabbracciano dopo le tensioni in puntata

A chiedere aiuto al programma per ricomporre il rapporto era stato Raffaele. Anche in studio le due coppie hanno continuato a battibeccare ma alla fine Antonio ha deciso di tendere la mano a Raffaele e di riabbracciarlo dopo aver aperto la busta di C’è posta per te. Le distanze tra Anna e Cristina invece rimaste tali. Cosa è successo dopo la trasmissione.

I fratelli sono tornati a frequentarsi ma il vero colpo di scena è arrivato dalle consorti. “Vi ringrazio per avermi fatto ritrovare mio cognato e mia cognata” – ha detto Cristina abbracciata alla moglie di Antonio. “Oggi il nostro rapporto è molto più maturo” – ha aggiunto Anna.

Noemi ha riabbracciato il padre

Noemi riabbraccia papà Gianluca dopo le polemiche

Lieto fine anche tra Noemi e papà Gianluca. La ragazza non aveva voluto riabbracciare il papà e si era scontrata con il pubblico. Dopo la trasmissione è arrivato il chiarimento mancato davanti al pubblico come raccontato da Noemi. “Quest’estate lavoreremo insieme in Sardegna e sono sicura che recupereremo il bel rapporto che c’era tra noi”