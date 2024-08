Paola Frizziero, da Uomini e Donne ai viaggi a Medjugorje: ‘Mi sono fidata di Dio ed ho cambiato vita’

Le accese discussioni con Karina Cascella a Uomini e Donne quando era corteggiatrice di Salvatore Angelucci sono un lontano ricordo per Paola Frizziero che dopo l’esperienza nel dating, dal 2005 al 2010, ha cambiato radicalmente vita.

L’ex tronista Paola Frizziero ha raccontato su un canale YouTube che la sua vita è cambiata da quando si è avvicinata alla Madonna

La televisione, il ruolo da tronista, le serate in discoteca, la visibilità. Il massimo per una ragazza di 25 anni ma quella ribalta non le bastava per sentirsi in pace con se stessa. Al portale YouTube Tom Medjugorje ha raccontato che da quando si è avvicinata alla Madonna la sua vita è cambiata. La prima visita al luogo sacro della Bosnia risale al 2008. “Da allora sono tornata a Medjugorje più di 40 volte”.

Nell’intervista ha parlato anche della sua partecipazione a Uomini e Donne. “Contemporaneamente alla laurea ho partecipato ad un programma televisivo di Canale 5 con Maria De Filippi. Ho scritto un’email perché cercavo l’uomo della mia vita. Volevo trovare l’amore e sono stata lì per quattro anni. Mi fermavano per strada”.

L’incontro con la mamma di un ragazzo malato di Sla: ‘A Medjugorje più di 40 volte’

Poi un incontro che le ha cambiato la vita. “Una signora mi fermò e disse: ‘Sei quella di Uomini e Donne, ti voglio far conoscere mio figlio’. Questa signora non c’è più, si chiamava Pina. Era la mamma di Luciano, anche lui non c’è più. Era malato di Sla. Mi ha voluto far conoscere un gruppo di preghiera a Napoli, dove abita”.

Un incontro che ha segnato la vita dell’ex tronista. “Grazie a loro ho lasciato la mia vita passata fatta di vita superficiale. Avevo tutto, anche tanti soldi ma non sentivo la mia vita piena. una volta che sono venuta a Medjugorje la Madonna mi ha messo nel cuore tutto quello di cui avevo bisogno” – ha spiegato Paola Frizziero sottolineando che la Madonna l’ha salvata. “Mi ha preso per i capelli e guarita dal mio egoismo. Ero attaccata ai vestiti e alle cose estetiche, cose vanitose. Piano piano ho capito che era più importante la bellezza del cuore” – ha aggiunto la napoletana che ha spiegato di avere avuto una sorta di dialogo interiore con Dio.

‘La Madonna mi ha preso per i capelli e guarita dal mio egoismo’

“Ho dovuto fare scelte importanti. Facevo serate e guadagnavo tanto ma in quel momento sentivo forte nel mio cuore che dovevo lasciare e un po’ mi dispiaceva. Dicevo perché mi stai chiedendo questo, poi mi sono fidata e gli ho detto sia fatta la tua volontà. Dio mi ha dato una famiglia, un lavoro… Sono riuscita a terminare gli studi ed oggi insegno”. Paola Frizziero si è sposata nel 2019 e l’anno dopo è diventata mamma. “Grazie a Dio ho incontrato un marito che mi guarda dentro” – ha aggiunto sottolineando che spesso pregano insieme. “Con Gesù ho incontrato il vero amore, sono una cattolica praticante innamorata di Gesù”.