Paola Perego da sola a Citofonare Rai 2 dopo l’addio a Simona Ventura e punta al tris

Lucio Presta con la partner Paola Perego

Paola Perego torna su Rai 2 senza Simona Ventura? Ecco cosa cambia davvero

Paola Perego sarà alla guida della quinta edizione di Citofonare Rai 2, in partenza il 28 febbraio 2026, ma questa volta senza Simona Ventura. Dopo mesi di incertezza e la chiusura data per certa, il programma riapre i battenti in una doppia collocazione settimanale. Il ritorno segna anche l’inizio di un vero e proprio “triplete televisivo” per la conduttrice lombarda, che sarà protagonista anche in prima serata con The Floor e forse un nuovo show.

Cosa succede a Citofonare Rai 2 dopo l’uscita di scena di Simona Ventura?

Perego resta sola alla guida?

Sì, secondo quanto rivelato da Davide Maggio, Paola Perego continuerà il programma da sola. La presenza di Simona Ventura, che ha co-condotto il programma dalla sua nascita, si ferma qui. L’atmosfera goliardica e canora delle scorse edizioni – compresi i duetti – sarà accantonata. Al momento non è stato annunciato alcun nuovo co-conduttore, anche se la Rai sarebbe ancora al lavoro sul cast.

Quando torna Citofonare Rai 2?

Data, orario e novità sulla programmazione

La prima puntata è fissata per sabato 28 febbraio 2026, giornata strategica perché coincide con la finale del Festival di Sanremo. Proprio per intercettare l’attenzione del pubblico, lo show avrà una “finestra” sul Festival. E per la prima volta andrà in onda sia il sabato che la domenica mattina, raddoppiando l’appuntamento settimanale.

Quali altri progetti ha in cantiere Paola Perego?

Il ritorno di The Floor e un secondo show in primavera

Non solo Citofonare Rai 2. Paola Perego sarà protagonista anche della terza edizione di The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno, il game show che aveva visto alla conduzione i The Jackal (Ciro Priello e Fabio Balsamo). La Rai sta inoltre cercando una spalla comica per affiancarla, con Vincenzo De Lucia tra i nomi in lizza.

Ma non è tutto: Fremantle avrebbe proposto un nuovo format in prima serata per la primavera 2026, dopo l’abbandono di My Mum Your Dad, progetto che non ha mai visto la luce a causa di ragioni interne facilmente intuibili.