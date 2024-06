Paola Saulino, la nuova sfida per Euro 2024: un’audace esecuzione dell’inno di Mameli

La prorompente influencer Paola Saulino ha fatto discutere spesso per le sue iniziative audaci. Appassionata di calcio e super tifosa del Napoli. In occasione dello scudetto vinto dalla formazione partenopea ha sfilato in body painting davanti allo stadio Maradona con la bandiera del club azzurro.

L’influencer Paola Saulino pronta a cantare senza veli l’Inno di Mameli per Euro 2024: l’appello ai cantanti

Nel 2016 promise una particolare performance intima agli italiani che avessero votato no al referendum. Alla vigilia di Euro 2024 Paola Saulino ha parlato della sua passione per l’Inno di Mameli e che ha intenzione di intonarlo senza vestiti. Come riferito dal Daily Star ha anche lanciato un appello.

“Nell’ultimo anno ho preso lezioni di canto e vorrei eseguire l‘inno d’Italia nuda. Mi rivolgo a qualche cantante o gruppo che voglia unirsi e prendere parte a quest’iniziativa. Potrebbe essere una messa in scena di modernità e tradizione, uno scontro di linguaggi, una dicotomia visiva e uditiva e non lascerebbe nessuno indifferente” – ha spiegato la content creator che ha pronostica la Francia di Mbappe vincitrice dell’Europeo.

‘L’Inghilterrà tornerà dalla Germania a mani vuote, l’Italia non andrà oltre gli ottavi di finale’

“L’Inghilterra è la migliore squadra di Euro 2024, ma lascerà comunque la Germania a mani vuote. Ha giocatori importanti come Harry Kane, Jude Bellingham e Phil Foden ma ha una mentalità debole. Per Paola Saulino gli azzurri hanno poche chance di ripetere l’impresa del 2021. “Non credo che avremo la stessa fortuna del 2021. L’Italia non andrà oltre gli ottavi di finale mentre la Francia probabilmente vincerà il torneo, ma occhio anche alla Germania” è il suo cavallo oscuro.”.