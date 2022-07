Paola Turci si sposa con Francesca Pascale: un castello per i fiori d’arancio

Hanno cercato di depistare tutti non lasciando indizi o essenze profumate di … fiori d’arancio . Paola Turci e Francesca Pascale convoleranno a nozze sabato 2 luglio in Toscana a distanza di due anni dai primi scatti di coppia durante una vacanza in Cilento. I paparazzi le immortalarono in teneri atteggiamenti in barca.

Paola Turci e Francesca Pascale, le nozze a due anni dal primo scatto di coppia in Cilento

In questo lasso di tempo la cantante e l’ex di Silvio Berlusconi non hanno mai parlato apertamente della loro relazione con l’artista, 57 anni, che ha più volte sottolineato di odiare le etichette. “Sono quella che sono, se mi piace una donna sto con una donna. Etero, lesbica, bisessuale? Nelle etichette non c’è evoluzione” – aveva dichiarato Paola Turci.

Seppur attive sui social entrambe hanno evitato accuratamente qualsiasi tipo di post che in qualche modo creasse i presupposti per invadere la loro privacy e, soprattutto, un rapporto che hanno scelto di vivere lontano dalla luce dei riflettori. Trambusto mediatico che proveranno ad evitare anche in occasione della cerimonia del 2 luglio che dovrebbe svolgersi a Montalcino, tre ore da Roma e 90 minuti dall’aeroporto di Firenze.

La cerimonia il 2 luglio al Castello di Velona

Secondo Repubblica Francesca Pascale e Paola Turci pronunceranno il sì più dolce al Castello di Velona, la location della Val d’Orcia scelta dalla coppia per il banchetto nuziale. Alcune settimane fa la cantante ha condiviso uno scatto che ha come sfondo il Castello di Velona mentre la 36enne segue la pagina Instagram del resort.