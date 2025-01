Sanremo 2025, è Gerry Scotti la carta a sorpresa di Carlo Conti per la prima serata: cosa sappiamo

Gerry Scotti

Gerry Scotti sarebbe la carta a sorpresa che Carlo Conti spera di poter calare nella prima serata del Festival di Sanremo 2025 come co-conduttore. L’indiscrezione è di Dagospia che ha anticipato la possibile collaborazione tra Rai e Mediaset, portando uno dei volti più amati di Canale 5 sul prestigioso palco dell’Ariston.

Carlo Conti – Gerry Scotti, un’amicizia rafforzata dal Covid: l’indiscrezione di Dagospia su Sanremo 2025

La serata inaugurale, prevista per martedì 11 febbraio, potrebbe vedere quindi Scotti al fianco del conduttore Carlo Conti, che non è nuovo a incursioni di star Mediaset: nel 2017 aveva già condiviso la scena con Maria De Filippi.

Carlo Conti e Gerry Scotti avevano raccontato che il loro legame si era rafforzato durante il Covid quando entrambi erano finiti in ospedale e si scrivevano spesso durante la degenza per parlare del decorso della malattia e non solo. Ma il mistero non è ancora del tutto risolto. Resta infatti da svelare il nome del secondo ospite speciale che affiancherà Conti nella conduzione della serata. Nonostante le prime ipotesi si fossero concentrate su Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, storici amici del conduttore toscano, i due non faranno parte del team. La dichiarazione di Conti, che in passato aveva accennato a due “amici storici”, aveva alimentato queste voci, ma ora sembra chiaro che il Festival di quest’anno seguirà una linea diversa.

Le scelte di Carlo Conti per le serate del Festival

Se il co-conduttore della prima serata è stato svelato, il programma delle successive è invece già definito e promette di stupire con un cast ricco e variegato.

Seconda serata : Carlo Conti sarà affiancato dalla top model Bianca Balti, descritta come «una guerriera famosa in tutto il mondo», insieme al comico Nino Frassica e all’iconico Cristiano Malgioglio, presenza immancabile nei grandi eventi televisivi.

: Carlo Conti sarà affiancato dalla top model Bianca Balti, descritta come «una guerriera famosa in tutto il mondo», insieme al comico Nino Frassica e all’iconico Cristiano Malgioglio, presenza immancabile nei grandi eventi televisivi. Terza serata : Protagoniste saranno Katia Follesa, che porterà «brillantezza», Elettra Lamborghini, sinonimo di «energia», e Miriam Leone, emblema di «eleganza».

: Protagoniste saranno Katia Follesa, che porterà «brillantezza», Elettra Lamborghini, sinonimo di «energia», e Miriam Leone, emblema di «eleganza». Quarta serata (cover) : Geppi Cucciari e Mahmood saranno i volti principali di una serata dedicata alla celebrazione dei grandi successi della musica italiana.

: Geppi Cucciari e Mahmood saranno i volti principali di una serata dedicata alla celebrazione dei grandi successi della musica italiana. Serata finale: Accanto a Carlo Conti ci saranno Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, quest’ultimo impegnato anche nella conduzione del DopoFestival.

Un Festival tra tradizione e sorprese

Il possibile approdo di Gerry Scotti come co-conduttore, il Festival di Sanremo 2025 si preannuncia come un evento capace di mescolare tradizione e innovazione, consolidando la formula vincente che ha fatto del Festival un appuntamento imperdibile per milioni di spettatori.

L’attesa è ormai agli sgoccioli: il sipario sull’Ariston si alzerà l’11 febbraio, e Carlo Conti, con il suo inconfondibile stile e la complicità di ospiti straordinari, è pronto a regalare un’edizione che già si annuncia memorabile.