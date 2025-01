Sonia Bruganelli replica stizzita a Selvaggia Lucarelli: ‘Parla dei tradimenti ma non toccare i figli’

Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli

La tensione tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli si è accesa nelle ultime ore con uno scambio al veleno sui social. L’ex moglie di Paolo Bonolis ha risposto duramente a un articolo pubblicato dalla Lucarelli nella sua newsletter, che affronta temi delicati legati alla separazione tra la Bruganelli e Bonolis, tra cui presunti tradimenti.

La Sdl e Lucio Presta: la ricostruzione di Selvaggia Lucarelli

La vicenda ha preso il via da un nuovo pezzo di Selvaggia Lucarelli intitolato “Bruganelli-Bonolis-Presta: tutto quello che è successo dall’inizio”. La giornalista fa prima riferimento alla società Sdl, che si occupa dei casting di Avanti un altro e Ciao Darwin, ed al “ruolo dominante” assunto nella vita professionale dell’ex marito.

Sonia Bruganelli detiene il 51% delle quote in una società dove, oltre a Lucio Presta, ha quote anche il fratello (Marco Bruganelli). Selvaggia Lucarelli ha spiegato che la Sdl è arrivata ad accumulare un patrimonio tra 3 e 5 milioni di euro. Poi il riferimento ai tradimenti che sarebbero iniziati dopo la nascita del figlio Davide con Bonolis che in un’occasione sarebbe andato anche a dormire in hotel.

Il giudice di Ballando fa riferimento in particolar modo ad una relazione che Bruganelli avrebbe avuto con un famoso chirurgo molto attivo sui social. “Va avanti per cinque anni e lei ne parla apertamente con amici e conoscenti suoi e di Paolo. Che però da un certo momento poi ignora tutto”.

La risposta di Sonia Bruganelli su Stories

La replica della Bruganelli non si è fatta attendere. Su Instagram Stories, l’ex moglie di Bonolis ha risposto con parole dure e precise, rivendicando la propria posizione e accusando la Lucarelli di oltrepassare certi limiti.

“Puoi parlare di tutti i presunti tradimenti che vuoi, anche se hai ben visto di non parlare dell’unico tradimento effettivo” , -ha dichiarato Bruganelli, lasciando intendere l’esistenza di un altro episodio rilevante mai affrontato dalla Lucarelli.

Tuttavia, il punto cruciale della sua risposta è stato un avvertimento chiaro alla giornalista: “Non toccare i miei figli perché non ho più le scarpette da danza ai piedi” . Una frase che sembra voler sottolineare una presa di posizione netta contro ogni coinvolgimento dei suoi figli nelle dinamiche mediatiche.

La Bruganelli ha poi criticato l’approccio della Lucarelli, accusandola di non esporsi direttamente ma di agire come “portavoce” per altre persone. “La differenza tra me e te è che io ci metto sempre la faccia. Tu ti presti a far da portavoce a chi, per onestà intellettuale e coscienza, dovrebbe tacere” , ha scritto, in quello che appare un riferimento implicito a Lucio Presta o ad altri soggetti coinvolti.

Una polemica dai toni personali

La botta e risposta tra Bruganelli e Lucarelli non è solo uno scontro mediatico: si tratta di un confronto personale, che tocca argomenti privati ​​e dinamiche familiari. I toni, particolarmente accesi, dimostrano quanto entrambe le parti considerano questa vicenda importante, ciascuna dal proprio punto di vista.

Una questione che divide il pubblico

Come spesso accade in questi casi, il pubblico si è spaccato. Da un lato, c’è chi sostiene Selvaggia Lucarelli, elogiando la sua capacità di portare alla luce questioni nascoste e poco chiare. Dall’altro, i sostenitori di Sonia Bruganelli difendono la sua decisione di proteggere la famiglia e accusano la Lucarelli di spingersi oltre il confine del rispetto della vita privata.

