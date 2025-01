Grande Fratello, Amanda abbandona la festa per un gesto di Bernardo mentre stava ballando (VIDEO)

Amanda Lecciso

Non solo la lite tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. La festa a tema di sabato 18 gennaio è stata caratterizzata da un altro episodio che ha fatto discutere sia in casa che tra i fan del Grande Fratello. La serata, inizialmente allegra e festosa, ha preso una piega spiacevole quando Bernardo Cherubini si è avvicinato ad Amanda Lecciso mentre era di spalle durante un ballo, sorprendendola con un gesto che ha scatenato una forte reazione. Lei, visibilmente infastidita, ha urlato e lasciato la festa, isolandosi.

Il gesto di Bernardo e la reazione dei concorrenti del Grande Fratello

Gli altri concorrenti presenti hanno commentato l’accaduto, con opinioni che oscillano tra l’ironia e il disappunto. “Bernardo stasera sei provocatore” – ha detto Shaila Gatta nel rivolgersi al fratello di Jovanotti. Javier Martinez non ha nascosto il suo disappunto: “No no, vabbè”. Sulla questione si è soffermata anche Zeudi Di Palma parlando con Lorenzo Spolverato. “Non è stata una bella scena. Cose non belle, lei si è offesa” .

Le perplessità di Amanda su Bernardo

Amanda ha manifestato a Stefania Orlando i suoi dubbi su Bernardo Cherubini. “Lui è molto carino, ma io non credo a tutta quella roba lì” – ha spiegato. La show girl, solidale con Amanda, ha aggiunto: “È come se volesse avere ragione lui, che alla fine siamo noi che non lo abbiamo capito. Non ci ha dato nessuno strumento per farsi capire” .

Amanda ha poi confrontato l’atteggiamento di Bernardo con quello di un altro concorrente, Maxime, per quanto concerne il presunto interesse del fratello di Jovanotti nei suoi confronti. “Se avesse voluto corteggiarmi veramente avrebbe potuto farlo”.

potete per favore smettere di votare questo schifoso di bernardo e lasciare da parte l'antipatia per amanda? chiedo troppo? pic.twitter.com/xTkgpWCfVA — xoxo🌱 (@lifvgoeson_) January 19, 2025

Berni ha mancato di rispetto ad Amanda per tutta la sera e giustamente lei si è offesa 🙁 pic.twitter.com/OasyvIGZsT — ALY🍒 (@sonoinfastidita) January 18, 2025