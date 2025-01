Paolo Bonolis chiude con Lucio Presta dopo 35 anni, dissing social tra l’agente e Sonia Bruganelli

“Dopo trentacinque anni di intensa collaborazione si interrompe il rapporto professionale con la ‘Arcobaleno Tre‘. Ringrazio di cuore tutte le persone con cui ho lavorato e quelle che ancora vi operano”. Così Paolo Bonolis comunica via social la sua decisione di chiudere il rapporto professionale con l’agenzia di spettacolo di Lucio Presta. Una decisione che arriva a distanza di un anno dal divorzio tra l’agenzia e Amadeus.

Paolo Bonolis ha comunicato l’interruzione del rapporto con l’agenzia Arcobaleno Tre

Una decisione che ha colto di sorpresa il mondo dello spettacolo con il manager che ha lanciato una stoccata a Sonia Bruganelli. “Anche le persone perbene come te possono aver la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze”. Commento che ha scatenato una sorta di dissing con l’ex moglie di Paolo Bonolis che ha condiviso un post criptico che sembra indirizzato a Lucio Presta.

“Quando un pagliaccio si trasferisce in un castello non diventa un re. È il castello che diventa un circo” – sono le parole di un autore anonimo che Sonia Bruganelli ha condiviso su Instagram e che a molti sono sembrate riferite alla vicenda relativa alla separazione del conduttore da Avanti un altro da Arcobaleno Tre.

Botta e risposta tra Lucio Presta e Sonia Bruganelli

Mondo dello showbiz che sta vivendo non pochi scossoni in questi ultimi mesi. É di appena un anno fa il ‘divorzio’ professionale, dopo 23 anni di collaborazione, tra Tiziano Ferro e il suo manager storico Fabrizio Giannini, annunciato sui social con reciproche dimostrazioni di stima e affetto. Impossibile poi dimenticare l’addio dei Maneskin a Marta Donà (già manager di Marco Mengoni, Francesca Michielin, Alessandro Cattelan, Angelina Mango e ora anche dell’astro nascente Olly tra i big in gara a Sanremo 2025), pochi giorni dopo la vittoria della band romana all’Eurovision.

Lucio Presta

Una separazione a quanto pare non consensuale viste le parole con cui la commentò la stessa manager che aveva iniziato a seguirli fin dai primissimi passi: “Avete deciso di proseguire senza di me. Ho il cuore spezzato ma vi auguro il meglio dalla vita ragazzi”. E i Maneskin hanno rapidamente voltato pagina, accogliendo Fabrizio Ferraguzzo per navigare le acque internazionali.

Le altre ‘separazioni’ eccellenti

Fece parlare anche la rottura di Laura Pausini nel 2013 con l’ex manager e compagno Gabriele Parisi. Da 10 anni la cantante romagnola è seguita da Laura Cerciello, alla quale ha dedicato sui social un post di gratitudine in occasione del decennale: “So che sei riservata Fabri ma vorrei che tutti vedessero l’amore che provo per te ringraziandoti pubblicamente per la tua dedizione, testardaggine e capacità di influire sulle mie debolezze e per il coraggio che mi hai dato in questi ultimi anni a credere ancora in me, anche quando litigavamo”. Infine, nell’estate del 2022 finì sui giornali anche la rottura inaspettata tra Max Pezzali e Claudio Cecchetto.