Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli replicano con sarcasmo al rumors sulla separazione: ‘Dilemma morale’ (VIDEO)

“Siamo in difficoltà perché mi ha fatto vedere che è uscita su Dagospia la notizia che ci separiamo”. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si presentano insieme in un video condiviso sulla pagina Instagram dell’opinionista del GF Vip e con ironia e sarcasmo hanno smentito la notizia della separazione.

Paolo Bonolis ironico sull’indiscrezione di Dagospia: ‘Ci separiamo o li mandiamo sul lastrico?’

“Ora che facciamo? Ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimo sito di informazione che guida la vita di tutti i nostri giorni con le sue notizie fondamentali per il nostro quotidiano oppure non ci separiamo e mandiamo sul lastrico il sito perché è un sito di fregnacce” – ha affermato ironicamente il conduttore di Avanti un altro.

“Ora che facciamo, c’è un dilemma morale”. Con altrettanta ironia Sonia Bruganelli ha invitato il marito a pensarci. “Anche perché ce l’hanno detto adesso, dovremmo parlare anche con i figli e con la famiglia”.

Paolo Bonolis ha piazzato un’altra stoccata. “Magari prima che dicessero le fregnacce… non perdete mai le informazioni di questi siti. Fatevi sempre la vita degli altri. Sono indeciso tra mandarli sul lastrico o separarsi, ci mettono fretta. Il destino parlerà. Devi andare a Verissimo a dire questa cosa? Fatevi i ca..i vostri”.