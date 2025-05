Giulia De Lellis incinta: l’annuncio social con Tony Effe, le foto del pancione e il nome scelto

Tony Effe e Giulia De Lellis diventeranno genitori

La conferma dopo le polemiche: Giulia rompe il silenzio sulla gravidanza

Dopo giorni di voci insistenti e scatti rubati pubblicati da un noto settimanale, Giulia De Lellis ha confermato ciò che molti sospettavano: è incinta. L’influencer e imprenditrice romana ha scelto di condividere la notizia in prima persona attraverso un post su Instagram, pubblicando alcune tenere foto in cui mostra il pancione accanto al compagno Tony Effe.

Le prime immagini della gravidanza: tra polaroid e messaggi dolci

Il post social, carico di emozione, include scatti intimi che ritraggono Giulia in dolce attesa: tra questi, alcune polaroid che mettono in evidenza le rotondità della futura mamma e altre che mostrano la coppia visibilmente felice. Non mancano dettagli affettuosi: nella didascalia, Giulia scrive “Le tue ragazze”, taggando Tony Effe, lasciando intendere che la coppia aspetta una bambina.

Le polemiche dopo lo scoop del settimanale

Solo pochi giorni fa, il settimanale Chi aveva lanciato lo scoop pubblicando foto non autorizzate della De Lellis mentre, durante una partita di golf, lasciava intravedere il pancione. La pubblicazione ha scatenato un vespaio di polemiche sul tema della privacy, e diverse celebrità – tra cui Aurora Ramazzotti – si sono schierate con Giulia, condannando la scelta del magazine.

Durante il programma social Boom!, il direttore Alfonso Signorini ha risposto alle accuse mosse all’editoriale da Giulia e da parte del pubblico. Difendendo la scelta di pubblicare gli scatti, ha affermato: “Il lavoro dei giornalisti è dare notizie. E la De Lellis sa bene come funziona il sistema: mentre si lamenta delle foto, promuove vestiti e rossetti nello stesso video”. Un’affermazione che ha diviso il pubblico, sollevando nuove riflessioni sul confine tra privacy e strategia mediatica.

Dopo l’annuncio ufficiale, il post è stato sommerso da messaggi di affetto e congratulazioni. Tra chi ha commentato spiccano nomi come Giulia Salemi, Teresa Langella, Chiara Ferragni e Ida Platano. Tutti hanno espresso la loro gioia per la notizia, confermando il grande affetto che il pubblico nutre per la coppia.

Il nome della bambina: sarà Priscilla?

In risposta al post, Tony Effe ha lasciato un commento che ha incuriosito i fan: ha scritto il nome “Priscilla”, lasciando intendere che potrebbe essere quello scelto per la bambina. Nessuna conferma ufficiale per ora, ma i fan già si scatenano nei pronostici.

Conclusione

Con questo annuncio, Giulia De Lellis si prepara ad affrontare una nuova fase della sua vita, quella della maternità. Dopo anni di carriera tra reality, pubblicità e moda, l’influencer sembra aver trovato una nuova dimensione accanto a Tony Effe, pronta a diventare madre con tutta la consapevolezza e l’emozione che un simile passo comporta.