Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, sarà annuncio… Verissimo sulla rottura? La bomba di Dagospia

Le ultime interviste rilasciate da Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli avevano lasciato qualche indizio, Dagospia ha piazzato il contropiede ed ha anticipato quanto probabilmente sarà rivelato a Verissimo.

Dagospia: ‘Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli annunceranno la fine della relazione a Verissimo’

Secondo il portale di Roberto D’Agostino la coppia sarebbe scoppiata definitivamente dopo 25 anni. Dalla relazione tra il conduttore di Avanti un altro e l’opinionista del GF Vip sono nati tre figli. Un percorso fatto di tanti progetti in comune ma qualcosa è mutato negli ultimi tempi e Bonolis l’aveva fatto intendere quando aveva parlato dell’esigenza di ritrovare i suoi spazi e la tranquillità per lavorare.

Da qui la decisione di prendere un appartamento sul lungotevere Flaminio anche se aveva precisato che la sera rientrava nella casa di famiglia. “É il punto di partenza e di ritorno di ogni mia giornata”.

Sonia Bruganelli replica: ‘Andrò a Verissimo con mia figlia Adele’

Sulla falsa riga del marito Sonia Bruganelli: “Non siamo una cosa sola ma due entità diverse che hanno scelto di vivere insieme e, ora che i figli sono più grandi, possono anche permettersi di riprendere in parte i propri spazi” – aveva raccontato precisando di non aver mai pensato alla sua esistenza in funzione di un uomo. Ora l’anticipazione di Dagospia sulla rottura che dovrebbe essere ufficializzata da Paolo Bonolis e dalla moglie a Verissimo. A tal riguardo l’opinionista del GF Vip ha pubblicato un tweet. “A Verissimo andrò con mia figlia Adele”.