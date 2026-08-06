Perez Hilton ricoverato dopo una diretta sui social: la famiglia rompe il silenzio sulle sue condizioni

Perez Hilton

Il blogger statunitense è stato trasportato in ospedale dopo l’intervento delle forze dell’ordine nella sua abitazione di Miami

Momenti di grande preoccupazione per Perez Hilton, il celebre blogger statunitense di gossip. Il 48enne, all’anagrafe Mario Lavandeira Jr., è stato ricoverato in ospedale a Miami dopo un intervento delle forze dell’ordine scattato in seguito a numerose segnalazioni relative a una diretta trasmessa sui social.

Secondo quanto riferito dalle autorità della contea di Miami-Dade, gli agenti sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo dopo aver ricevuto diverse chiamate. Una volta raggiunta la casa, hanno verificato la situazione e disposto il trasferimento in ospedale, dove il blogger sta ricevendo assistenza medica. Sul posto sono intervenuti anche professionisti della salute mentale per offrire supporto ai familiari.

La sorella arriva a casa, la famiglia chiede rispetto della privacy

Nelle ore successive al ricovero, la sorella di Perez Hilton, Barbara “Barbie” Lavandeira, è stata fotografata mentre raggiungeva l’abitazione del fratello a Miami. Secondo quanto riportato da Page Six, nell’area era presente un presidio delle forze dell’ordine, definito una procedura standard per garantire tranquillità alla famiglia e gestire la presenza dei media.

Attraverso una nota, i familiari hanno confermato il ricovero, chiedendo però il massimo rispetto della privacy.

“Possiamo confermare che Perez sta ricevendo cure mediche. In questo momento tutta la nostra famiglia è concentrata esclusivamente sul suo benessere.”

Anche i rappresentanti del blogger hanno diffuso un comunicato, spiegando che l’attenzione resta rivolta esclusivamente al suo percorso di cura e ringraziando il pubblico per i messaggi di vicinanza ricevuti.

Il forte legame con la sorella

Negli ultimi mesi Perez Hilton aveva raccontato pubblicamente il rapporto speciale con la sorella Barbara, definendola una figura fondamentale della sua vita. In occasione di un precedente ricovero ospedaliero aveva spiegato quanto il sostegno della famiglia fosse stato determinante durante un periodo particolarmente difficile.

Il blogger vive a Miami insieme alla madre ed è padre di tre figli, ai quali ha sempre detto di dedicare gran parte della propria vita.

Il dibattito sui social e le dirette online

La vicenda ha riacceso il dibattito sul ruolo delle piattaforme digitali nella gestione delle dirette streaming. Diversi esperti di salute mentale hanno ribadito l’importanza di sistemi di moderazione rapidi per intercettare situazioni di crisi e ridurre la diffusione di contenuti potenzialmente dannosi.

Le autorità non hanno annunciato l’apertura di un’indagine penale e, al momento, la priorità resta l’assistenza sanitaria e il supporto alla famiglia.