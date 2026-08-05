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Addio a Roberto Buffagni, l’uomo che rilanciò Peter Pan e Villa delle Rose: aveva 59 anni

DiRedazione

Pubblicato: 5 Ago, 2026 - ore: 23:55 #discoteche, #morto Roberto Buffagni, #Riccione
Roberto BuffagniRoberto Buffagni

L’imprenditore che ha rivoluzionato le notti della Riviera Romagnola si è spento dopo una lunga malattia: il cordoglio di Riccione e della Regione Emilia-Romagna

Si è spento a 59 anni Roberto Buffagni, uno dei volti più noti dell’imprenditoria della notte in Italia. L’imprenditore, protagonista del rilancio di locali simbolo della Riviera Romagnola come il Peter Pan e la Villa delle Rose di Riccione, è morto dopo una lunga malattia, lasciando un segno profondo nel mondo dell’intrattenimento e del turismo.

La sua scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio da parte delle istituzioni e degli operatori del settore, che lo ricordano come uno dei principali artefici dell’evoluzione della nightlife italiana.

Il cordoglio del Comune di Riccione

Il Comune di Riccione ha espresso “profondo cordoglio” per la morte dell’imprenditore, ricordando come Buffagni, insieme al fratello Massimo e ai suoi soci, sia stato per decenni un punto di riferimento nella trasformazione dei locali da ballo della Riviera.

Secondo l’amministrazione comunale, grazie alla sua professionalità, intuizione imprenditoriale e visione internazionale, Roberto Buffagni è riuscito a trasformare il Peter Pan e la Villa delle Rose in autentiche icone del divertimento, capaci di attirare migliaia di giovani e turisti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Per il Comune, la sua scomparsa rappresenta una grave perdita non solo per il comparto turistico, ma anche per l’intera comunità riccionese.

Il ricordo della Regione Emilia-Romagna

Anche il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e l’assessora al Turismo Roberta Frisoni hanno voluto ricordare l’imprenditore.

In una nota hanno sottolineato come Buffagni abbia saputo trasformare locali storici della Riviera in punti di riferimento del divertimento europeo, contribuendo in modo decisivo alla crescita dell’immagine turistica di Riccione e dell’intera costa romagnola.

Le istituzioni regionali hanno inoltre espresso vicinanza alla famiglia, agli amici e a quanti hanno condiviso con lui un percorso professionale e umano.

Una figura simbolo della nightlife italiana

Per decenni Roberto Buffagni è stato tra i protagonisti della rinascita e dell’affermazione dell’intrattenimento notturno romagnolo. Il suo nome è rimasto indissolubilmente legato ai successi del Peter Pan e della Villa delle Rose, locali diventati negli anni un punto di riferimento per la movida italiana ed europea.

Con la sua scomparsa si chiude una pagina importante della storia della Riviera Romagnola, dove il suo contributo all’evoluzione del settore turistico e dell’intrattenimento continuerà a essere ricordato.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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