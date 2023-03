Pio e Amedeo, le confessioni di Silvia Toffanin, pediluvio Hunziker e commovente finale a Felicissima Sera

Dalle ‘confessioni private’ di Silvia Toffanin al pediluvio a Michelle Hunziker con finale nel segno della commozione. Con Pio e Amedeo non potevano mancare momenti esilaranti nel corso della prima puntata, in onda venerdì 24 marzo, di Felicissima Sera All Inclusive.

A rompere il ghiaccio è stata Silvia Toffanin, protagonista di sorta di parodia di Verissimo della coppia di comici foggiani con tanto di clip introduttiva nello stile del talk in onda il sabato e la domenica pomeriggio su Canale 5. Pio e Amedeo hanno stuzzicato la conduttrice televisiva su alcuni aspetti di vita privata con Pier Silvio Berlusconi. L’ex letterina non si è sottratta ed ha raccontato che spesso va a fare la spesa al supermercato con il partner e che colleziona i punti per i giochi per bambini.

Ha spiegato che l’amministratore delegato di Mediaset ama tenersi in forma e che si allena molto più di lei in palestra. “Ma non è fissato”. Il discorso è scivolato sull’intimo che indossano quando vanno a letto con Silvia Toffanin che ha spiegato che dorme in pigiama mentre non ha precisato se Pier Silvio Berlusconi preferisce boxer o slip. “Posso dirmi che in camera veste sempre intimo blu. Come lo preferisco? A me va bene sempre perché è un gran bel ragazzo”.

La 43enne di Marostica ha anche svelato il luogo dove ha dato il primo bacio al compagno. “Eravamo a Milano in Brera per strada, che c’è di strano? Comunque lui è un gentleman e lo è ancora oggi dopo tanti anni che stiamo insieme”. Niente tombola a Natale con Silvio Berlusconi. “Vi assicuro però che lui è più sveglio di noi”.

Altro momento cult della serata al momento dell’intervista di Michelle Hunziker in una rivisitazione ironica di Che tempo che fa. Pio e Amedeo hanno consigliato alla show girl svizzera un look da nonna visto che a breve la figlia, Aurora Ramazzotti partorirà. Dopo averle fatto indossare uno scialletto nero hanno tirato fuori una lima per la cura dei piedi. “Mia nonna aveva un callo sui talloni” – ha affermato Amedeo Grieco prima di introdurre una bacinella per il pediluvio. Prima far indossare il gambaletto alla conduttrice le ha anche baciato i piedi. “Questa cosa piace ai feticisti”.

Momento di commozione in chiusura di serata quando Amedeo Grieco ha spiegato che in questi giorni non è potuto stare al fianco di un caro amico che aveva bisogno di lui in quanto ha perso il padre da poco. Il riferimento era al suo partner artistico, Pio d’Antini. “Ho dovuto mandare la baracca qui perché c’erano 300 professionisti impegnati nelle prove. Gli volevo dire scusa e che gli voglio bene. Non è facile venire qui e ridere dopo questo, quindi scusami e grazie davvero“. Il compagno di avventura l’ha ringraziato ed ha dedicato la puntata a Gildo D’Antini. “Papà non apprezzava tanto Emigratis, ma gli piaceva tantissimo Felicissima Sera“.