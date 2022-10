Pio e Amedeo senza freni su Barbara d’Urso a Le Iene: ‘Patetica’, la reazione di Belen (VIDEO)

Un ‘passaparolaccia’ che potrebbe scuotere Mediaset visto che Pio e Amedeo non hanno risparmiato stoccate ad una delle conduttrici di punta del Biscione nel corso della puntata dell’11 ottobre de Le Iene.

Pio e Amedeo punzecchiano Barbara d’Urso a Le Iene: ‘Se ci stimiamo, penso che ci odi’

Nel mirino degli irriverenti comici foggiani è finita Barbara d’Urso che avevano già punzecchiato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset alla presenza di un imbarazzato Piersilvio Berlusconi. Anche nella circostanza sono andati a ruota libera con Teo Mammucari che ha chiesto se la conoscessero di persona.

“Ci siamo incrociati anche qua nel camerino. Se ci stimiamo a vicenda? Io no, secondo me pensa che siamo due mer… Credo che ci odia”. I due artisti si sono divisi quando sono stati stuzzicati sulla sfera intima della conduttrice (Per Amedeo è più ‘selvaggia’ mentre Pio la vede più da coccole).

I comici foggiani: ‘Non ha senso dell’umorismo’, il gesto di Belen a fine intervista

Incalzati da Teo Mammucari i due comici non hanno risparmiato altre frecciatine alla conduttrice di Pomeriggio 5. “In cella con lei? Avrei paura, starei tutta la notte a guardarla. Al suo senso dell’umorismo do 0, non ne ha”. Senza freni Amedeo Grieco: “Mi sta sulle p…. tantissimo. Descriverla in una parola? Patetica, comunque si è capito che si stata parlando di Barbara d’Urso. Col cuore”.

Il conduttore che si è dissociato ed al termine dell’intervista ha invitato i due comici a dire che si trattava di uno scherzo. “Barbara era tutto vero, la sincerità paga sempre. Ti vogliamo bene lo stesso anche se ti stiamo anticipatici” – hanno risposto con Belen che ha sorriso e si è lasciata andare ad una linguaccia.